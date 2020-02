Zehn Wochen, vier Todesopfer: In Villingen-Schwenningen sind seit Anfang November vier junge Männer gestorben. Wie Polizeisprecherin Sandra Kratzer vom Polizeipräsidium Konstanz nun bestätigt, sei bei drei der vier Opfer der Drogenkonsum als Todesursache festgestellt worden.

Beim jüngsten Fall – ein 33-Jähriger, der am 19. Januar tot in seiner Schwenninger Wohnung gefunden wurde – liege das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung der Obduktion noch nicht vor. Man vermute jedoch eine Überdosierung eines Betäubungsmittelgemischs. Alle vier Männer seien als langjährige Drogenkonsumenten bekannt gewesen.

Fentanylpflaster ausgekocht

Das erste Opfer, das an Allerheiligen in der Nähe des Schwenninger Marktplatzes tot in einem Gebüsch gefunden worden war, hätten sich Hinweise auf die missbräuchliche Verwendung von Fentanylpflastern ergeben. Fentanyl ist ein starkes Betäubungsmittel aus der Gruppe der synthetischen Opioide und wird sowohl zur Schmerztherapie als auch bei Narkosen und in der Notfallmedizin verwendet.

Polizei findet Spritze

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann die Pflaster ausgekocht und sich das Mittel anschließend gespritzt haben. Am Fundort der Leiche hatte die Polizei auch eine Spritze entdeckt.

Das zweite Opfer, ein 32 Jahre alter Mann, der Anfang Dezember in seiner Wohnung in Schwenningen aufgefunden wurde, war den Untersuchungen zufolge an einer Übderdosis Amphetamin und Opiaten gestorben.

Erfolglose Wiederbelebung

Nur wenige Tage später, am 11. Januar, entdeckte ein Besucher der Villinger Bahnhofstoilette einen leblosen 36-Jährigen. Eine Notärztin hatte noch erfolglos versucht, den aus Trossingen stammenden Mann wieder zu beleben. Wie die toxikologische Untersuchung ergab, starb er an einer Opiatüberdosierung.

Keine statistische Häufung

Aus statistischer Sicht sei keine ungewöhnliche Häufung erkennbar, wenn man die Jahreszahlen betrachte, so die Polizeisprecherin.

2019 gab es im Bereich Villingen-Schwenningen zwei Drogentote: die beiden Opfer vom 1. November und 4. Dezember in Schwenningen. In den Jahren davor zwischen Null und einem. Die aktuelle Häufung sei – bezogen auf die Jahresstatistik – dem Jahreswechsel geschuldet. Auch zwischen den Drogentoten sei kein Zusammenhang erkennbar.