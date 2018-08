von SK

Im Oberzentrum wurden fünf größere Zugriffe umgesetzt. Aus Polizeikreisen heißt es, dass es zu vier Festnahmen gekommen sei. Oberstaatsanwalt Joachim Speiermann sagte zu der Razzia, er könne lediglich "bestätigen, dass die Aktion stattgefunden" habe. Weitere Angaben könnten aus "ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht erfolgen", so weiter der Strafverfolger.

Aus Ermittlerkreisen werden die Zugriffe so geschildert. In der Bertholdstraße Villingens sei ein mehrgeschossiges Gebäude durchsucht worden. In der selben Straße, an der Ecke zur Warenburgstraße, sei im Gebäude der ehemaligen Weinhandlung Schunk ein weiterer Zugriff erfolgt. Auf der Paradiesgasse sei es vor der Sparkasse zur Festnahme von zwei Männern gekommen, die nach Informationen unserer Zeitung zuvor offenbar observiert worden waren. In der mit Kneipen dicht belegten Schlösslegasse sind demnach sechs Wohnungen in oberen Geschossen eines Anwesens aufgebrochen und in Abwesenheit der Mieter durchsucht worden. An Schwenningens Dauchinger Straße traf es ein Anwesen, in dem im Erdgeschoss ein asiatisches Restaurant angesiedelt ist. Dieses war offenbar nicht betroffen, Zielobjekte hier sollen ebenfalls Wohnungen und deren Mieter gewesen sein. Die Einsatzleitung oblag nach Informationen dieser Redaktion dem Karlsruher Hauptzollamt. Rund 25 überwiegend zivile Einsatzfahrzeuge sollen im Einsatz gewesen sein. Auch Drogenspürhunde hätten zum Erfolg des Einsatzes beigetragen. In der kommenden Woche hoffen die Behörden, Genaueres zu der Aktion mitteilen zu können.

