Am Freitag haben mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich Villingen-Schwenningen von 10 bis 12 Uhr Anrufe von unbekannten Männern erhalten, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben. Das, so die Polizei, um die Geschädigten in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass ihnen Gefahr durch Einbrecher drohe.

Vermeintliche Einbrüche

Die Angerufenen wurden gewarnt und gezielt darauf hingewiesen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Einige der Einbrecher seien noch auf der Flucht. Mehrere Bürger wurden gezielt nach aufbewahrtem Schmuck oder Wertgegenständen gefragt, berichtet die Polizei.

Polizei verständigt

Oftmals diene ein erster Anruf zur Feststellung, ob sich die Geschädigten als Opfer eines Betrugs eignen. Die angerufenen Bürger ließen sich nicht täuschen und verständigten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieben die Bemühungen der Täter am Freitag erfolglos. Es ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Opfer anhand von in öffentlichen Verzeichnissen vermerkten Vornamen aussuchen.

Die heute angerufenen Geschädigten führen Vornamen, die darauf hindeuten, dass sie sich bereits im Rentenalter befinden könnten. Hinweise zum sogenannten „Callcenter-Betrug“ und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de