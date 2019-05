Kaum hat es am Mittwoch angefangen zu regnen, ist sie wieder da: Die Regenschirm-Guerilla! Unerbittlich marschiert sie im Stechschritt durch die Stadt. Nur gelegentlich schaut ein grimmiger Schirmträger unter seinem Paraplü hervor, flucht über das Schietwetter und zieht sich in seinen kleinen Privatkosmos unter dem Kiel zurück.

Der Spießrutenlauf des 21. Jahrhunderts

Das Problem dabei: Der Regenschirm bringt das misanthropische in jedem Menschen hervor. Ohne nach links und rechts zu schauen pflügen sich die Schirmträger durch die Innenstadt. Wer wie ich keinen Schirm mitnimmt läuft Gefahr, entweder dauernd von nassen Schirmen gestreift oder gar von Schirmspitzen aufgespießt zu werden. Mittlerweile wundere ich mich, warum es nicht mehr Leute gibt, die ganz in Piratenmanier eine Augenklappe tragen, weil man ihnen – halb mit Absicht, halb aus Versehen – mit dem Schirm ins Auge gepiekt hat. Das ist der Spießrutenlauf des 21. Jahrhunderts.

Viele Regenschirme auf wenig Raum an der Rietstraßenbaustelle. | Bild: Rodgers, Kevin

Drei Regenschirmtrends für 2019

Und wo früher ein kleiner schwarzer „Knirps“ gereicht hat, habe ich diese Woche drei Regenschirmtrends für 2019 ausgemacht. Zum Einen geht der Trend heuer zu riesigen kunterbunten Schirmen. Ich habe mich schon gefragt, ob das dieselben Schirme sind, die im Sommer am Bodensee als Sonnenschutz verwendet werden? Trend Nummer zwei: Der Schirm als Statussymbol. Meistens in gedeckten Farben wie schiefergrau oder dunkelgrün findet sich irgendwo ein kleines Logo, das auf die exklusive Herkunft des Regenschutzes hinweist. Bleibt an dieser Stelle die Frage, ob diese Leute wirklich Porsche fahren und im Beau Rivage in Genf übernachten oder ob sie den Schirm nur dort haben mitgehen lassen?

Schließlich Trend drei: Der ramponierte Schirm. Meistens mit hässlichem, beige-braunen Muster versehen, sind an diesen Exemplaren meist schon zwei bis drei Stangen abgeknickt. Diese Schirme wurden übrigens lange von jenen getragen, die neuerdings unerklärlicherweise mit den Nobelhotelschirmen unterwegs sind. Offenbar muss es da beim letzten Besuch eine unglückliche Verwechslung gegeben haben.

Deshalb an dieser Stelle folgender Vorschlag: Genießen Sie die Natur, werden Sie nass und lassen Sie ihren Schirm doch einfach mal zuhause! Sie vergessen ihn ohnehin irgendwann.