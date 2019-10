Die neue Neckarhalle in VS-Schwenningen kann also auch Hip-Hop und Heavy-Metal ab. Das zeigte sich beim VStival, dem ersten Jugendmusikfestival in VS, das über drei Tage als großes Indoor-Musikevent in der neuen Veranstaltungsstätte gefeiert wurde. Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit.

Drei Tage, zwei Bühnen, 30 Bands, 100 Helfer vor und hinter den Kulissen. Und jede Menge gut gelaunte und feierlustige Besucher und eine Strahlkraft, die weit über die Grenzen der Doppelstadt hinaus reichte. Besucher aus ganz Süddeutschland und der Schweiz reisten an.

Bei einer Zwischenbilanz am Freitag zeigten sich die Mitverantwortlichen Holger Gaus (Jubis), der ehemalige Jugendhausleiter Daniel Leguy-Madzar, Sören Pfundstein als ehemaliges Mitglied des Jugendgemeinderats und Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier sehr zufrieden. „Die Halle ist voll, die Gäste sind gut drauf, so soll es sein“, fasste Sören Pfundstein am zweiten Festivaltag zusammen.

Zum Auftakt weniger Besucher als erwartet

Nachdem der Auftakt am Donnerstag besuchermäßig hinter den Erwartungen zurück blieb, konnten sowohl der Freitag als auch der Samstagabend mit einer gut gefüllten Halle aufwarten. Wobei der Freitag letztlich das meiste Publikum anlockte.

Die Besucher konnten sich wie an einem reichhaltigen Buffet das zusammen stellen, wonach ihnen der Sinn stand. Und sich entweder die volle „All-you-can-hear“-Dröhnung geben und von Donnerstag bis Samstag als Dauergast jedes Konzert anhören. Oder sich für bestimmte Musik-Genres entscheiden.

Regionale und internationale Bands

Für ihr erstes Jugendmusikfestival, das auf Initiative zahlreicher Jugendlicher bei einer Jugendwerkstatt entstand, haben es die Veranstalter ordentlich krachen lassen. Neben regionalen Bands und Newcomern in den verschiedenen Sparten gaben sich auch namhafte Bands die Ehre. Täglich wartete ein Headliner auf. Von Hip-Hopperin Nura über Emil Bulls bis zu Patrice, der sich längst international einen Namen gemacht hat. Aber auch regionale Sänger und Newcomerbands bekamen auf dem VStival eine Plattform.

Rapper A.S. Samed aus Villingen-Schwenningen gehörte zu den Acts beim ersten VStival in der Schwenninger Neckarhalle. | Bild: Sprich, Roland

„So etwas hat Villingen-Schwenningen gebraucht für Alternativmusikliebhaber“, ruft Tanja Thome durch den ohrenbetäubenden Heavy-Metal-Geräuschpegel. Sie ist extra am Freitag auf das Festival gekommen, um die volle Dröhnung Heavy-Metal zu erleben.

Insgesamt gelungene Premiere

Insgesamt sieht Kulturamtschef Andreas Dobmeier die Premiere des VStivals als gelungen. „Die vielen Helfer, darunter zahlreiche Ehrenamtliche, haben sich mächtig ins Zeug gelegt.“ Die im Vorfeld geäußerte Kritik über die Eintrittspreise, die für die Jugendlichen, an die das Festival ja gerichtet war, zu hoch sein könnten, konnte keiner der Verantwortlichen nachvollziehen. „Für insgesamt 30 Bands würden kommerzielle Veranstalter weit über 100 Euro verlangen.“

Zweite Auflage des Festivals möglich

Ob es eine zweite Auflage des VStivals geben wird? „Das ist durchaus denkbar. Wir werden uns nach dem Festival zusammensetzen und überlegen, ob, wann und in welcher Form es eine Wiederholung geben kann. Aber letztlich ist es eine Entscheidung der politischen Gremien, ob wir weitermachen dürfen“, so Dobmeier.