Ein geteilter Neujahrsempfang in Villingen und Schwenningen kann die Doppelstadt nicht zusammenbringen. Ein Kommentar.

Was hat der doppelte VS-Neujahrsempfang mit Ob Jürgen Roth nun gebracht? Außer Schweiß und Stress für OB Roth denkbar wenig. Das neue Separée-Format für V und S trennt die Bürger in alte Lager. Die Resonanz: Rund 450 Gäste in Villingen und etwas