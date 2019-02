von Rüdiger Fein

Wenn es brutzelt, kocht und dampft, wenn Zwiebeln geschnitten, Rehrücken gedünstet oder Schnittlauch präpariert werden, dann flimmert nicht immer eine der zahllosen Kochsendungen über die Fernsehbildschirme, die aktuell den deutschen Fernsehmarkt überschwemmen. Nein, am Samstag ging es in der Lehrküche der Volkshochschule (VHS) in Schwenningen um historische Ernährungserkenntnisse.

Der Verein Slow Food und die VHS hatten zum Schwenninger Knöpfle-Wettbewerb eingeladen. Sechs Teams stellten sich der Herausforderung und kreierten allerlei leckere kulinarische Köstlichkeiten.

Dinkel-Käse-Knöpfle, hier waren Karin Schneider aus Schwenningen und Tochter Melina kreativ. Bild: Rüdiger Fein

Angefangen von liebevoll hergestellten Dinkel-Käse-Knöpfle, hier waren Karin Schneider aus Schwenningen und Tochter Melina kreativ, über Schwenninger Knöpfle in einer Kalbsbrühe, kreiert von Jovan Boskov und Rainer Waldmann aus Blumberg und Bad Dürrheim, bis hin zum zarten Rehrücken mit karamellisierten Kastanien und Knöpfle, den Rose und Albert Kärcher aus Schwenningen präsentierten.

Aufhänger des Wettbewerbs war die vor mehr als 200 Jahren vom Schwenninger Schlosser Philipp Mehne erfundene Dreibein-Knöpflemaschine, mit der es gelingt, meterlange Knöpfle (Spätzle) herzustellen. Eine strenge Jury wachte über die Zubereitung der Spezialität und kürte nach einem Punktesystem die späteren Sieger.

In die Bewertung flossen neben der Rezept-Idee, der Kreativität und dem Geschmack auch der Arbeitsablauf, die Sauberkeit am Arbeitsplatz und natürlich eines der ganz wichtigen Kriterien mit ein: Die Konsistenz, sprich, die Bissfestigkeit der Nudeln.

Gewertet wird nach einem Punktesystem. Ludwig Schreiner ist pensionierter Küchenmeister und gehört zur Jury beim Knöpfle-Wettbewerb. Bild: Rüdiger Fein

Mit einem hauchdünnen Vorsprung siegte am Ende zwei Teams aus der Doppelstadt . Anette Salomon-Berle, Abteilungsleiterin bei der VHS, war begeistert von der professionellen Herangehensweise der Hobbyköche. "Kooperationen wie diese mit dem Verein Slow Food sind wichtige Elemente unserer Arbeit im Rahmen des Bildungsauftrages und lassen beide Seiten profitieren."

Anette Salomon-Berle. Bild: Rüdiger Fein

Auch die Wettbewerbsteilnehmer profitierten, schließlich durfte im Laufe des Tages jeder bei jedem einmal probieren.