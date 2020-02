Feiner Zug: Die Stadtverwaltung bietet den Stüblewirten das Foyer in der Turnhalle der Karl-Brachat-Realschule an.

In unserem Artikel „Der jährliche Kampf ums Stüble“ berichtete der SÜDKURIER am 25. Januar über das Ehepaar Hansjörg und Ulrike (“Uli“) Wahr, die seit 20 Jahren an Fastnacht ein Narrostüble mit viel Herzblut betreiben. Für