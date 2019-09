Sowohl die Schüler der Villinger Südstadtschule, als auch die Schüler der Gartenschule in Schwenningen müssen sich länger gedulden, als geplant. Ursprünglich sollten beide Erweiterungsbauten in den Sommerferien bezugsfertig sein. Dass sich der Zeitplan nicht halten lässt, hat die Stadt nun mitgeteilt. Als neuer Einzugstermin werden nun die Herbstferien anvisiert.

Das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau sowie die ausführenden Firmen haben in den vergangenen Monaten und Wochen mit Hochdruck an den Fertigstellungen gearbeitet, so die Stadt. „Leider konnten die beiden geplanten Einzugstermine dennoch nicht eingehalten werden.“

In der Südstadtschule finden derzeit noch die Zimmerarbeiten an der Holzverkleidung statt, die Außenanlagen werden ab kommender Woche gestaltet. Anschließend stehen noch Arbeiten im Innenbereich (Decke, Boden, Fliesen und Malerarbeiten) an.

In der Gartenschule stehen noch die Fliesenarbeiten, die Fertigmontage der Küche und des Sanitärbereichs aus, auch sind noch nicht alle Möbel und Spielgeräte für den Außenbereich geliefert und aufgestellt.

Bei der Schwenninger Gartenschule wurde im Mai begonnen, die Straße und das Nebengebäude zu sanieren. | Bild: Fröhlich, Jens

In den Umbau und die Erweiterung der Gartenschule werden insgesamt 450 000 Euro in den der Südstadtschule (ein Erweiterungsbau mit vier Klassenzimmern samt Nebenräumen) 1,8 Millionen investiert.