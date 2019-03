Wenn die Dichte an hellen Business-Hemden im Publikum genauso hoch ist wie die Anzahl deutscher Premiumautos vor der Tür des alten Capitol-Kinos in Schwenningen, dann haben die Wirtschaftsjunioren der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zu ihrer jüngsten Edition der sogenannten Witthoher Gespräche geladen. Die Gesprächsrunde im Stil einer Fernsehtalkshow trug den vielversprechenden und im Kern wahren Titel: „Schicksalswahlen in Europa".

Hochkarätige Gesprächsrunde

Ziel des Abends war eine Diskussion über die Zukunft der EU angesichts der bevorstehenden Europawahlen am 26. Mai. Angetreten war dazu am Montagabend eine durchaus prominent besetzte Runde bestehend aus den lokalen MdL und MdBs Martina Braun (Grüne), Thorsten Frei (CDU) und Marcel Klinge (FDP). Um das Jamaika-Spektrum auf der linken Seite zu ergänzen, wurde mangels eigenem Lokalgewächs zudem der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann eigens aus dem übernächsten Wahlkreis Tübingen-Hechingen importiert. Der 42-Jährige ist außerdem Chef der SPD-Landesgruppe im Bundestag.

Europa ist unter Druck

Die europäische Bestandsaufnahme zu Beginn fiel recht düster aus. Einhellig war die Ansicht, dass Europa und die EU vom Grundsatz her eine feine Sache sei. Schließlich seien auch 81 Prozent der Deutschen dieser Meinung, erklärte Martina Braun, ein Umfrage des Europaparlaments zitierend.

Und dennoch: Neben Reizworten wie Donald Trump und Brexit nannten die Mandatsträger vor allem lange bekannte Probleme aus dem Tagesgeschäft in Brüssel und Straßburg, allen voran die Organisation einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die Verteilung der Milliardensubventionen für die Landwirtschaft oder die Einführung der viel geforderten Digitalsteuer, um die umsatzstarken US-Internetgiganten Google, Facebook, Apple und vor allem auch Amazon endlich zum Steuerzahlen in Europa zu verdonnern.

Was ist mit der CDU und Orbán?

Richtig interessant wurde es erst, als Klinge, Braun und Rosemann vom Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei wissen wollten, wie es seine CDU/CSU denn nun mit Vikor Orbán halte. Der ungarische Ministerpräsident, der derselben Parteienfamilie angehört, war zuletzt mit einer antisemitischen und antieuropäisch konnotierten Plakataktion aufgefallen. Man habe dieses Gebaren zu lange geduldet und Orbán obendrein nicht aus der Fraktionsgemeinschaft hinausgeworfen, sondern nur suspendiert, kritisierte Klinge.

Nun stelle sich die Frage, sekundierte Martin Rosemann, ob sich Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) mit den Stimmen von Orbán zum nächsten EU-Kommissionspräsidenten wählen lassen wolle. Eine Antwort bekamen die drei nicht. Frei sah lediglich die Kirche bereits zum Dorf hinausgetragen, schließlich gebe es in Europa populistische Strömungen in vielen Staaten und Lagern.

Kühle Antwort auf Präsident Macron

Auch, dass die Bundesregierung erst aufgrund der langen Koalitionsverhandlungen gar nicht und später nur unterkühlt auf die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron reagiert hat, sorgte in der Runde für Unverständnis. Und wieder musste Thorsten Frei parieren, in dem er auf den 2018 geschlossenen Aachener Vertrag und die neu gegründete deutsch-französische Parlamentarische Versammlung verwies, die diese Woche in Paris zum ersten Mal tagt. "Der deutsch-französische Motor stottert nicht", so das Frei'sche Resümee.

Beim Diesel schlagen hohe Wellen

Den ersten Applaus von den knapp 100 versammelten Jungunternehmern bekam die Runde für das einhellige Bekenntnis zur Dieseltechnologie, die zwar mit der EU nur am Rande etwas zu tun hat, dafür umso mehr mit dem unter Druck geratenen süddeutschen Industrierückgrat. Selbst Martina Braun konnte Sympathiepunkte für ihre Grünen sammeln, als sie den sauberen Diesel nicht verteufelte, sondern darauf verwies, dass sich die Mobilität grundsätzlich ändern müsse. Hier wären, so Marcel Klinge, Wasserstoffflugzeuge in Zukunft eine gute Idee. Dann sei der Shopping-Ausflug nach New York, den Martina Braun geißelte, künftig sogar klimaneutral zu bewerkstelligen. Die Elektromobilität sei, so Thorsten Frei, auch ein Stück knallharte, chinesische Industriepolitik. "Die Chinesen bauen keinen sauberen Diesel mehr."

Wenig Gegenliebe für soziale Ideen

Kein Heimspiel und dennoch wacker geschlagen hat sich vor allem Martin Rosemann. Der Sozialdemokrat präsentierte zumindest einige neue Ideen, verknüpfte als Einziger die soziale Frage mit der EU und erfasste damit jene Problematik, die hinter dem Schwarzwald-Baar-Tellerrand in anderen europäischen Staaten für viel Frustration und EU-Verdrossenheit vor allem bei der jungen Generation sorgt. Und während für Marcel Klinge ein "Europa der zwei Geschwindigkeiten" kein Problem und eine Sonderwirtschaftszone für Startups wünschenswert wäre, fiel Thorsten Frei lediglich ein, gegen die Forderung seines Koalitionskollegen für einen europaweiten Mindestlohn zu ätzen. Zündende Ideen oder gar eine längerfristige Vision, wie es mit Europa weitergehen sollte, waren an diesem Abend leider nicht zu hören.

Die Talkrunde: Martina Braun, Thorsten Frei, der Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Matthias Wößner, Marcel Klinge und Martin Rosemann diskutierten am Montagabend gemeinsam auf der Bühne des Schwenninger Capitol-Kinos. | Bild: Rodgers, Kevin

Die Wahlbeteiligung muss steigen

Schade auch, dass die Diskussion ohne den hiesigen Europaabgeordneten Andreas Schwab stattfand, der im nahen Straßburg zur Sitzungswoche weilt. Vielleicht hätte Schwab, der sich 2018 als einziger Kandidat von seiner südbadischen CDU für die Europawahl aufstellen ließ und die Wähler eine weitere Legislaturperiode im Europaparlament vertreten will, mehr Substanz und tiefere Einblicke in den Kosmos der Europäischen Union liefern können. Immerhin: Einig waren sich die Politiker am Schluss, dass die Wahlbeteiligung unbedingt steigen müsse. Denn, so Martin Rosemann: "Europawahlen sind Richtungswahlen!"