VS-Villingen – Vier Wochen Karibik, für viele Menschen wäre das ein Traumurlaub. Doch die Dominikanische Republik hat auch ihre Schattenseiten. Hinter den tollen Fassaden der Badeorte, nur wenige Kilometer weiter im Hinterland, sieht die Welt ganz anders aus. Dort leben viele Menschen und Familien aus Haiti unter sehr schlechten Bedingungen in kleinen Dörfern. Sie waren nach dem großen Erdbeben in das Nachbarland geflüchtet. Vielerorts herrscht Armut.

Bild: Dieter Sirringhaus

Genau dorthin hat es derzeit Dieter Sirringhaus, alias Zauberer Pfiffikus, verschlagen. Einmal im Jahr nimmt sich der bekannte Kinderzauberer aus der Doppelstadt im Rahmen seines Jahresurlaubes Zeit, den armen Kindern etwas Freude zu schenken (wir berichteten).

„Ihnen etwas präsentieren, was sie sonst nicht kennen, das ist das Ziel“, schreibt Sirringhaus aus der Ferne. Mit im Reisegepäck hat er auch Spendengelder, die beim ersten Winterzauber des Jugendförderungswerks im Klosterhof Anfang des Jahres zusammenkamen.

Das Geld wurde in Schulhefte, Malstifte und Kugelschreiber investiert und im Rahmen seiner Zaubershows den Schulen überreicht. Unterstützt wird Sirringhaus vor Ort von seinem befreundeten Magier „Mago Roy“ aus der Dominikanischen Republik.

Bild: Dieter Sirringhaus

Zusammen führte sie ihr Weg bis in die tiefen Berge des Landes. „Viele Kinder haben begeistert das gemeinsame Programm verfolgt, bei der sogar eine Taube von den Kindern herbeigezaubert wurde“, freut sich Sirringhaus. Toll sei auch die Begegnung mit einer Gruppe Jugendlicher und dem Dorfältesten in einem Haitianischen Dorf gewesen. Ihnen konnte Sirringhaus eine Spende für den Bau der maroden Basketballanlage überreichen, damit sie wieder ihren Treffpunkt haben. Auch eine Schule in der Nachbarschaft soll vom Sportgerät profitieren.

Bild: Dieter Sirringhaus

Der größte Auftritt des Zauberduos fand in Montejama statt, das früher ein Zentrum für Zuckerrohr war. Durch Stillegung der Anbauflächen und der Zuckerrohrfabrik würden hier mittlerweile sehr viele Arme Familien leben, so Sirringhaus. 360 Kinder hatten sich im Stadion versammelt, um der rund eine Stunde dauernden Vorführung von Pfiffikus und „Mago Roy“ gespannt zu verfolgen.

Dieter Sirringhaus zaubert im Stadion von Montejama zusammen mit dem einheimischen Magier „Mago Roy“ 360 Kindern ein Lächeln ins Gesicht. | Bild: Dieter Sirringhaus

„Das tobte das Stadion. Es ist einfach schön, so etwas zu erleben“, teilt der Zauberer aus der Karibik mit.

„Aber auch in der kleinsten Dorfschule mit 14 Kindern, mitten im Land, waren wir unterwegs“, fügt er hinzu und zieht Bilanz: „Ich denke, wir konnten die Spendengelder, die durch das Glücksrad beim Winterzauber zusammenkamen, gut anlegen.“

Da strahlen die Kinderaugen: Dieter Sirringhaus besucht mit seiner Zaubershow Dörfer und Schulen in der Dominikanischen Republik. | Bild: Dieter Sirringhaus

Bald schon wird der Zauberer wieder in der Region zu sehen sein. Auftritte sind bei der Kinderfastnachtsparty im Klosterhof, in Dauchingen, beim Jugendrotkreuz in Schwenningen sowie im Europa Park geplant. Im kommenden Jahr möchte Sirringhaus ein Dritte-Welt-Land mit seiner Kinderzaubershow besuchen. Wohin genau lässt er noch offen. In Haiti, Kuba, Philippinen, Jamaika, Vietnam, Thailand, Madagaskar, Sudan, Russland und Frankreich ist der Weltenbummler schon einmal aufgetreten.