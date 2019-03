von Rüdiger Fein

"Man hat einfach Spaß, dort unten auf der Bühne und dort oben auf den Zuschauerrängen". Einer der etwa 900 Zuschauer bringt das Geschehen in der Sporthalle am Hoptbühl mit dieser Aussage auf den Punkt. Der Turnverein TV 1848 Villingen hatte eingeladen zum 9. Sportcocktail – und es hat einfach Spaß gemacht.

Die Kunstturnriege erntet viel Applaus vom begeisterten Publikum. Bild: Rüdiger Fein

"Wir haben für Sie ein tolles, volles Programm zusammengestellt", begrüßte Vorsitzender Manfred Herzner das Publikum. Mit mehr als 2500 Mitgliedern gehört der TV zu den ganz großen doppelstädtischen Vereinen. Alle zwei Jahre lädt der Verein ein, um zu zeigen was die oft langjährig aktiven Sportler gelernt und bis zur Perfektion trainiert haben und um ebenfalls zu zeigen, was der sportliche Nachwuchs schon kann.

Auch eine Art, sich sportlich zu bewegen: "Rope Skipping", Seilspringen, ist sehr beliebt. Bild: Rüdiger Fein

Das tolle, mit wechselnder Illumination farbenprächtig hinterlegte Programm startete mit dem Trommlerzug der Caritas, einer bunten Truppe, die unter der Leitung von Michael Reichenberger schon mal für die richtige Stimmung in der Hoptbühlhalle sorgte. Und so wurde das Publikum von Anfang an mitgenommen und aufgefordert, nicht nur passiv dabei zu sein. Es wurde viel geklatscht, zwischendurch auch mal getanzt oder zumindest dem Rhythmus der Aktiven folgend begeistert mitgemacht.

Junge Menschen mit Handicap – Sport ist für alle da. Auch das zeigt der Sportcocktail. Bild: Rüdiger Fein

Das Programm hielt für jeden der begeisterten Zuschauer etwas bereit. Zwar hatte man die Fechter in diesem Jahr nicht mitgebracht – "wir mussten einfach in unserem selbst gesteckten Zeitrahmen bleiben", so Geschäftsführer Sven Kieninger, der auch die Moderation der Veranstaltung übernahm – aber der TV 1848 kann auf ein so breit gefächertes Sportangebot zurückgreifen, dass auch an diesem Abend für jeden etwas dabei war. Zwar lautete der dritte Programmpunkt "Kinder in Bewegung", aber dies hätte man zumindest im ersten Teil gleichwohl auch als Motto des Abends ausgeben können.

Hier wird gezeigt, was man gelernt hat und alle kleinen Turnerinnen sind mit Begeisterung dabei. Bild: Rüdiger Fein

Angefangen von der Kindersportschule über die Mini Dancers bis hin zu den Schiltis, der Ballschule und dem über die Grenzen der Region bekannten Zirkus Confetti wurde deutlich, dass Sport für Kinder und Jugendliche in diesem Verein eine beherrschende Stellung einnimmt. "Für diese Altersgruppe nehmen wir uns beim TV 1848 viel Zeit", bestätigt Manfred Herzner diesen Eindruck.

Das Publikum kommt der Aufforderung, mitzumachen, gerne und voller Begeisterung nach. Bild: Rüdiger Fein

Aber auch alle anderen Generationen kommen nicht zu kurz. Seniorenturnen war an diesem Abend ebenso angesagt wie Kunstturnen oder Rope Skipping – Seilspringen – für Fortgeschrittene. Bestens vorgesorgt hatte der Verein auch bei Essen und Trinken. An diesem Abend musste niemand Hunger oder Durst leiden, was der Vereinskasse sicher guttat. Auch die Spendenkörbchen, die zum Ende der Veranstaltung dezent am Ausgang platziert waren, blieben nicht leer.