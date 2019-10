von Alexander Hämmerling

Wie war Ihre erste Reaktion, als eine Anfrage zu dem Auftritts gestellt wurde?

Ich war natürlich begeistert, der Kontakt erfolgte über das Jugendhaus K3, einem meiner Lieblingsdomizile in Villingen. Hier trifft sich ja auch das Organisationsteam von 50 ehrenamtlichen Jugendlichen und Helfern. Über das Jugendhaus wurde mir mein erster, größer Auftritt am 8. Juni mit etwa 110 Gästen in ihren Räumlichkeiten designt. Ich war sofort Feuer und Flamme, erneut mit diesen Leuten zusammenarbeiten zu können.

29 Euro für das Tagesticket und 78 Euro für den Festivalpass im Vorverkauf, ist das angemessen für das Festival?

In meinem persönlichen Umfeld waren die Eindrücke gemischt. Das Festival richtet sich an sehr junge Leute, das vom eigenen Taschengeld zu finanzieren war für viele zu teuer. Andererseits waren viele Musikliebhaber so von den anwesenden Künstlern angetan, dass es es ihnen allemal wert war. Ich sehe es schon als Erfolg, dass dieses Projekt weitgehend von Jugendlichen, auch als Grundstein für künftige Events, auf die Beine gestellt wurde.

Sie sind gerade 21, Rap verheißt den Flair der weiten Welt: Werden sie Villingen bald den Rücken kehren?

Es schadet sicher nie, eine größere Perspektive einzunehmen und ambitionierte Projekte anzugehen. Aber mein freundschaflicher und familiärer Kern hält mich hier, in absehbarer Zeit habe ich nicht vor, wegzuziehen. Ich bin noch unbekannt, ohne Promotion durch Youtube-Clips habe ich es auf das Festival geschafft. Diese Heimatverbundenheit drücke ich auch aus, indem ich zwei befreundete Musiker und Sänger am Donnerstag mit auf die Bühne holen werde, da wird dann auch fremdsprachlich gesungen.

Wenn wir schon beim Singen sind. Rap hat lyrische Aspekte, wie schleifen Sie an Ihrer Rhetorik? Sitzen Sie bei Kerzenschein über Gedichtbänden?

Nein (lacht). Ich singe, was ich erlebe und was meine Emotionswelt ausmacht. Was ich an Freude erfahre, was mich wiederum runterzieht. Ich war nie ein Bücherwurm, aber auch kein Fernsehkind. Ich musste immer raus in das Leben, zu meinen Freunden, in das Jugendhaus. Münsterplatz, die Wege an der Brigach entlang oder die Schneckenbrücke, das sind die Orte, mit denen ich meine Jugend verbinde, hier habe ich meine Inhalte her. Ich muss abwarten, bis sich genug Erlebnisse aufgestaut haben, ein Freund schickt mir die Beats zu, die untermale ich dann je nach Gefühlslage mit Texten. Etwa 30 fertige Songs sind so entstanden.

Haben Sie diese markanten Villinger Orte auch in Ihren Texten verarbeitet?

Jetzt, da Sie das ansprechen, reflektiere ich das zum ersten Mal. Die Orte an sich nicht, vielleicht sollte ich das in Zukunft tun.

Und wie ging es mit der Leidenschaft zum Rap los? Manchertorts wird vielleicht geglaubt, dass man durch seinen ethnischen Hintergrund für den Rap prädestiniert ist, Ihr Name klingt ja nicht deutsch.

Ich bin zwar mit Rap aufgewachsen, die Ethnie hat hier aber keine Rolle gespielt. Ich hatte nie das Gefühl, mich als Underdog an irgendwelchen Musikrichtungen orientieren zu müssen. Irgendwann habe ich in der Schule gemerkt, dass ich ein flinkes Mundwerk habe. Mit 15 Jahren kam dann das erste USB-Mikrofon zur Aufnahme von Texten, die Wände in meinem Zimmer habe ich mit Eierkartons zur Schallisolierung abgedichtet. Meine Mutter war wenig begeitert. Es folgten erste Auftritte in privatem Rahmen, etwa auf Geburtstagen von Freunden. Und wie das eben so ist, wenn das Feedback einigermaßen positiv ist, macht man weiter. Den ersten öffentlichen Auftritt hatte ich im Kinder- und Jugendhaus Chilli.

Wie bereiten Sie sich auf den Auftritt beim VStival vor?

Ich werde versuchen, die besten Inhalte für meine Zielgruppe zusammenzustellen. Ich bin da bescheiden, es ist mir eine große Freude, dabei sein zu dürfen. Mein Ziel ist es, einfach nur ein möglichst gutes Urteil seitens der Gäste zu erfahren.