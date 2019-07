Der Ausbau der Zugstrecke sowohl nach Freiburg als auch nach Stuttgart ist absolut dringend und notwendig. Mehr als zwei Stunden Fahrzeit sind absolut keine Option, um irgendjemand vom ÖPNV zu überzeugen. Selbst mit Stau ist man mit dem Auto meist schneller in Stuttgart, auch wenn es nervig ist. Jede halbe Stunde – einmal direkt und einmal mit Umstieg in Rottweil – mit dem Zug in die Landeshauptstadt zu fahren, ist für viele sicher ein überzeugendes Argument, das Auto stehen zu lassen. Auch nach Freiburg wird durch die Breisgau S-Bahn die Bahn wieder deutlich attraktiver. Dass es dem Zweckverband Ringzug gelingen muss, mehr Kunden zu gewinnen, ist klar: Sonst lassen sich die Investitionen nicht darstellen. Klar ist aber auch, dass die Anbieter erst Mal in Vorleistung gehen müssen, die Leute werden sicher nicht sofort ihr Auto stehen lassen. Das ist ein langwieriger Prozess, der aber jetzt dringend angestoßen werden muss.

Die Bahn ist nur eine attraktive Alternative zum Auto – gerade vor allem im ländlichen Raum – wenn Preise, Fahrplan und Fahrzeiten stimmt, die Züge einen gewissen Fahrkomfort bieten und es ausreichend Haltepunkte gibt. Natürlich werden die Kreise für die Umsetzung des Konzepts Ringzug 2.0 tief in die Tasche greifen müssen, aber es sind notwendige Investitionen, damit gerade der ländliche Raum nicht abgehängt wird und zukunftsfähig bleibt. Wenn es um Klimaschutz geht, zeigt sich bei den Fridays for Future-Demonstrationen, dass dieses Thema der jüngeren Generation enorm wichtig ist. Sie sind aufgeschlossen und sicher eher bereit, auf das Auto zu verzichten, als noch ihre Eltern. Hierfür müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden.