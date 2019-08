von Uwe Spille

Mit Steiner & Madleina war beim Innenhof-Festival ein aussagekräftiges und musikalisch vielschichtiges Frauenduo aus der Schweiz zu erleben. Und das überzeugte mit einem ebenso jungen wie eigenwilligen musikalischen Schaffen nicht nur die zahlreich erschienenen jungen Fans, sondern ganz offensichtlich auch das deutlich ältere Stammpublikum im Hof des Kulturzentrums in der Kalkofenstraße.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das trifft auf die junge Musikerin Madlaina Pollina zu. Denn sie ist die Tochter des italienischstämmigen Schweizer Liedermachers Pippo Pollina, der auch hier in der Region schon seit vielen Jahren einen guten Namen hat.

Trifft den Nerv

Da verwundert es nicht, dass sie Gitarre und Klavier spielt und dazu noch vortrefflich singt und mit ihren Texten ganz direkt den Nerv von jungen Menschen trifft. Dass sie mit ihrer Freundin Nora Steiner eine ebenbürtige Mitmusikerin hat und beide einen ganz eigenen Stil gefunden haben, zeigt sich schnell beim Auftritt der beiden im Innenhof.

„Wenn ich dich treff‘ werd‘ ich nie gehen“, der Sound zu einem der tiefgründigen Lieder klingt ein wenig nach Tito & Tarantulas „After Dark“, gut getroffen und mit Effekt. Für die Begleitung der zwei Frauen sorgen die vortrefflich gespielte E-Gitarre von Max Kämmerling, das Schlagzeug des brillanten Leonardo Guadarrama und der tolle Bass von Nico Sörensen. Voluminös mit wechselnden Geschwindigkeiten und Rhythmen in den Melodien, häufig druckvoll, immer wieder überraschend anders – so präsentiert sich die Musik.

Vielschichtig

„Bis dann trink‘ ich auf das schöne Leben, was wir niemals haben werden“, es könnte die Textzeile für eine Fridays-for-Future-Demonstration sein, kein Wunder, dass die beiden Frauen bei den jungen Menschen ankommen. Und auch die Älteren sind angetan, denn es ist vielschichtig, was die beiden Powerfrauen da auf dem Kasten haben.

Sie fordern ihr Publikum zwar zum Tanz auf, machen es den Zuhörern aber mitunter etwas schwierig. Zu tiefgründigen Liedern ist häufig schlecht tanzen und Partystimmung ist auch was anderes. Zu einem traurig-tragischen griechischen Lied über den Tod aufs Parkett zu bitten, ist jedenfalls mutig. Allerdings, so sinnieren die Musikerinnen, forderte auch Jaques Brel einst zum Tanz auf, sollte man ihn unter den Rasen pflügen. Er wollte Musik und Spiel dazu. Es war allerdings ein wenig beschwingter, was er dazu komponierte.

Bewegtes Publikum

Tanz hin, Philosophie her, der Innenhof ist, obschon die Tanzfläche durch Bänke vollgestellt ist, irgendwann dann doch recht bewegt, das Publikum sehr begeistert und in bester Laune. Die beiden Frauen sind überzeugend, haben ihren ganz eigenen, eigenwilligen Stil und werden sicherich weiterhin viele Fans finden. Verdientermaßen.