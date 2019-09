von Rüdiger Fein

Wenn beim ersten VStival am Wochenende vom 3. bis 5. Oktober 30 Bands die Neckarhalle aufmischen, dann sind auch einige regionale Musiker mit am Start. So mancher dieser bisher nur in der Region bekannten Namen wird künftig in der Rap, Metal- und Hip-Hop-Szene eine ganz andere Rolle spielen. Denn das Programm, das in gemeinsamer Planung von Jugendlichen und einem professionellen Team des Kulturamtes und des Amtes für Bildung, Jugend, Familie und Sport auf die Beine gestellt wurde, birgt einige Überraschungen.

Villingen-Schwenningen Das ist ihr persönlicher Musik-Traum: Jugendliche aus VS stellen Festival auf die Beine Das könnte Sie auch interessieren

Nicht nur, dass die Festivalmacher aus einem Pool von mehr als 300 europäischen Bands einen spannenden Mix aus vielen jungen Musikrichtungen zusammengestellt haben, sie haben auch Wert darauf gelegt, dass sich insbesondere auch regionale Bands auf dem Festival präsentieren können. Ein Überblick:

Dass die in Unterkirnach beheimatete Band Rap Squad One in der Region keine unbekannten sind, zeigen die prämierten Videoproduktionen, welche die vier Musiker Ilja, Alex, Antidepressiva und Döner bereits aufgelegt haben. Dass sie gleichzeitig auch als Vorband für Hip-Hop-Größen wie Azad, Fler oder B-Tight ihre Auftritte hatten, mag als weiteres Indiz für ihre musikalische Größe dienen.

Auch Gavino Crabu aus Rottweil, besser bekannt unter dem Namen Galv, ist in der Region kein Unbekannter wenn es um Funk geht. Musikalisch prägende Jahre in Südamerika und gemeinsames Rappen mit seinem Freund Nase führen nach einem Studium der Internationalen Sozialen Arbeit später zu ersten Soloauftritten.

Exklusive Rap-Shows bietet A.S.Samed, der aufstrebende Künstler aus der Doppelstadt. Im Villinger Jugendzentrum K3 bestens bekannt darf er auf diesem Festival nicht fehlen.

Nicht fehlen dürfen auch Nebulus, eine „aus Langeweile entstandene“ Band, wie Marcel Höhne beschreibt, die spannende Musik Acts im Programm haben und wer Wetjacket noch nicht kennt, der sollte sich mal das eine oder andere Video im Internet reinziehen. Anschließend ist die Band für jeden Metalfan ein absolutes Muss. Die drei Musiker, die bereits an der letztjährigen Kulturnacht zu sehen und zu hören waren, sind für die verhinderte Band Actio Grenzgänger eingesprungen.

Dass diese vielen, relativ unbekannten Bands nicht nur schmückendes Beiwerk zu den gesetzten Top Acts sind, beweist jeder einzelne der zum VStival eingeladenen Künstler gerne auf einer der zwei installierten Bühnen.