von Uwe Spille

Villingen-Schwenningen – Nur noch wenige Tage, dann werden Kulturfreunde mit Sinn für Konzerte und Kabarett jenseits des Mainstreams für acht Abende wieder auf ihre Kosten kommen. Am Freitag, 24. August, startet das Innenhof-Festival in seine 30. Auflage. Und das gleich mit einem voraussichtlich aufsehenerregenden Beitrag der türkischen Gruppe Kardes Türküler.

Gegründet wurde die Gruppe 1993 von einer Gruppe von Studenten in Istanbul mit dem Ziel, die verschiedenen ethnischen Kulturen und Glaubensrichtungen Anatoliens und des Balkans zu verbinden. So entstanden die "Lieder der Brüderlichkeit", die am Freitagabend den Innenhof beleben werden.

Von Blues bis Jazz

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Gitarreklänge. Mit dem "Royal Guitar Club" werden Erinnerungen an Gary Moore, Al Di Meola oder Paco de Lucia geweckt. Das Publikum soll mit Blues-, Flamenco- und Jazzfeeling verwöhnt werden – und mit Virtuosität auf 25 Saiten.

Am Sonntagmorgen treffen 30 Jahre Kakerlaki Clowntheater auf 30 Jahre Innenhof-Festival. Mit dem Programm "Heimlich unheimlich" entführen die Clowns Beppo und Ferdinand, die zuletzt meist außerhalb Villingens ihre Fangemeinde unterhielten, in das nicht ganz ernst gemeinte Reich der Geister und Monster. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Abends ist das Komikerduo Ernst & Heinrich mit gehobenem Schwachsinn, der tief geht auf der Bühne zu sehen. Wortgeplänkel in Prosa, schwäbischer Wortwitz, lustige Lieder und aufwändige Sketche im Film zeigen eines ganz gewiss: Schwaben können auch international.

Gezeichnete Geschichte auf Leinwand

Ein Kino-Kabarett mit dem iranischen Aktionskünstler Mehrdad Zaeri wird am Montag, 27. August, das Publikum in den Bann ziehen. Zaeri wird Kurzfilme vorstellen, die ohne Sprache auskommen, weil der Künstler die Geschichten auf die Kino-Leinwand zeichnen wird. Wie das geschieht, man darf sich überraschen lassen.

Für den Dienstag ist Party angesagt. Mit der Band 47 Soul – Intro the Shamstep gibt es elektronischen Hip-Hop, Funk, hypnotische Gitarrenriffs und Rhythmen aus der arabischen Welt. Die Gruppe aus Jordanien, die sich 2013 gründete und heute in London beheimatet ist, verspricht Spannendes.

Am Mittwoch wird mit dem Marina Quintett erstmals ein Kammerorchester bei hoffentlich gutem Wetter im Innenhof gastieren. Die international beachtete Solistin Marina Reshetova wird mit der Violine und ihren Musikern Tango, Gypsy und Klezmer in einer theatralischen Show präsentieren.

Schnörkelloser Rock

Rockig wird es am Donnerstag: Reto Burell, mit zehn Studioalben und 20 Jahren Bühnenerfahrung auch schon ein alter Hase im Genre, wird das bieten, was Rockfans immer schon mochten. Schnörkellos, direkt, laut und immer mit guter Laune, so verspricht es die Ankündigung.

Der Freitag deutet mit Balkan-Voodoo-Beats wieder mal einen heißen Tanzabend an. "Malaka Hostel", so heißt es im Programm, rufe sogar Coyoten zum tanzen auf und verkünde einen Crossover von Balkan-Klängen, Rock'n Roll, Swing und Ska. Eskalation auf der Bühne sei angesagt und vor der Bühne sowieso.

Zum Abschluss treten Salsa & Son auf. Mit "Sons of Cuba" wird der Sänger Mario Mayito Rivera den Innenhof beglücken. Über 20 Jahre lang war er die Stimme der erfolgreichsen kubanischen Band Los Van Van, bis er die eigene Band Sons of Cuba gründete. Und damit eine neue Mixtur aus modernen und klassischen Salsa-, Rumba- und Timbarhythmen auf die Bühne brachte. Das dürfte einen würdigen Abschluss für das Innenhof-Festival garantieren.

Das Festival Alle Veranstaltungen finden im Innenhof des Jugendhauses in der Kalkofenstraße in Villingen statt und beginnen um 20 Uhr. Das Kakerlaki Clowntheater wird am Sonntag um 11 Uhr beginnen. Der Eintritt beträgt 15 und zwölf Euro, beim Clowntheater fünf Euro, Kinder sind frei. Alle zehn Veranstaltungen kosten im Kombipaket 70 Euro, Vorverkauf bei der Sparkasse und bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße und in Donaueschingen. Der Vorverkauf ist auf 150 Karten begrenzt, bei gutem Wetter gibt es weitere für den Innenhof an der Abendkasse. (us)

