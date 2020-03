Am Sonntag, 15. März, stellt das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen die berühmte Pastorale von Ludwig van Beethoven in den Mittelpunkt des Konzertes, das um 17 Uhr im Franziskaner-Konzerthaus beginnt. In dem Werk rühmt Beethoven die Schönheit der Natur, es gilt als Aufruf zur Bewahrung der Schöpfung. Die Pastorale ist sogar Mittelpunkt einer weltweiten Kunstaktion, die sich dem Klimaschutz widmet. Dirigent Achim Fiedler findet die Frage spannend, was wohl der große Komponist dazu gesagt hätte, dass sein Werk gut 200 Jahre nach seiner Entstehung eingesetzt wird, um die Menschheit auf eine drohende Naturkatastrophe aufmerksam zu machen.

Danklied der Natur

Eine spannende Gegenüberstellung gibt es mit Auszügen aus der Symphonie „Tongemälde der Natur“ (“Le Portrait musical de la Nature“) von Justin Heinrich Knecht, der Musikdirektor in Biberach war. In dem Stück gibt er ausführliche Programmerläuterungen wie idyllische Landschaft und Danklied der Natur. Es kann davon ausgegangen werden, dass Beethoven das Werk Knechts kannte und dieses ihn zu seiner 6. Sinfonie, der Pastorale, inspirierte. Von den Ähnlichkeiten können sich die Zuhörer bei dem Konzert selbst überzeugen. Weitere Beethoven-Stücke, die Ouvertüre und das Lied „Die Trommel gerühret“ aus der Schauspielmusik Egmont runden das Programm ab.

Die farbigen Metallinsekten

Den Bezug zur Gegenwart stellt Achim Fiedler mit den „Machines agricoles“ von Darius Milhaud her. Milhaud war einst angetreten, im Paris der 1920er-Jahre die französische Musik zu erneuern. Texte aus dem Katalog einer Landmaschinenausstellung waren die Grundlage für Milhauds Komposition der sechs pastoralen Gesänge „Machines agricoles“. Er huldigt darin ohne jede Ironie mit schlichter Eleganz und heiter ernsthafter Natürlichkeit die Schönheit der Landmaschinen, für ihn „farbige Metallinsekten“. Den Gesangspart übernimmt die Sopranistin Antonia Bourvé, die für die erkrankte Lisa Tatin kurzfristig einspringt. Seit dem vergangenen Wochenende proben die Musiker des Sinfonieorchesters mit Hochdruck an den technisch anspruchsvollen Werken.

Karten für das Konzert am 15. März um 17 Uhr im Franziskaner-Konzerthaus gibt es im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum für 26, 22 und 18 Euro und bei allen Vorverkaufsstellen im Ticket-Verbund Schwarzwald-Baar-Heuberg. Schüler und Studenten bezahlen die Hälfte. Um 16.30 Uhr findet eine Einführung „Musik im Dialog“ statt. Telefonische Kartenbestellung unter 07721/82-2525.