„Mein Baum hilft“ ist eine Aktion der doppelstädtischen Serviceclubs Rotary Club VS, Rotary Club VS-Mitte, deren Nachwuchsorganisation Rotaract und Round Table 76. Zum achten Mal in Folge verkaufen sie Nordmanntannen aus dem Kinzigtal für einen guten Zweck.

Kühn verspricht hohe Qualität

Tobias Kühn, Leiter des städtischen Forstamts und seit Jahrzehnten Mitglied des Rotary Clubs VS, leitet diese Aktion. Als Forstexperte achtet er besonders auf eine hohe Qualität der „helfenden“ Bäume. Mit seinen tüchtigen Helfern und zwei Lastwagen fährt er auch dieses Jahr wieder los, um die hochwertigen Bäume direkt beim Erzeuger zu holen.

Heim-Lieferservice kann gebucht werden

Das Prinzip ist sehr einfach und der Name der Aktion ist Programm: Die Serviceclubs, die sich in vielerlei Hinsicht für das Gemeinwohl einsetzen, fahren und arbeiten alle unentgeltlich für den guten Zweck. Außer den Kosten für die Bäume selbst, die direkt beim Produzenten entsprechend günstig ausgehandelt werden können, fallen keinerlei weitere Kosten an. Entsprechend hoch ist der Nettoerlös aus der Weihnachtsbaum-Aktion, der in diesem Jahr zu 100 Prozent den Organisationen Bunter Kreis, Wärmestube und Psychosoziale Nothilfe zufließt. Als besonderer Service wird von den Clubs für die Bäume auch in diesem Jahr der gerne genutzte Heim-Lieferservice angeboten.

Hier gibt es die Bäume

Am 13. Dezember von 14 bis 18 Uhr findet der erste Baumverkauf beim Forstamt an der Waldstraße 10 in VS-Villingen statt. Dort können die Bäume individuell ausgesucht und mitgenommen werden – oder es wird der Heim-Lieferservice gebucht. Am Samstag, 14. Dezember, von 9 bis 12 Uhr gibt es einen Verkaufsstand auf dem Marktplatz in der Villinger Innenstadt mit Glühwein und anderen Leckereien. Dort können Bäume gestaffelt nach Größen bestellt und der Heim-Lieferservice gebucht werden. Am Verkaufsstand direkt können keine Bäume ausgesucht werden, dafür muss dann der kurze Fußweg zum Forstamt in Kauf genommen werden. Im Zeitalter des Internet ist der Baumkauf für einen guten Zweck natürlich auch über den Download eines Bestellformulars unter www.rcvs-tut-gutes.de möglich. Die Lieferung der Bäume erfolgt garantiert für alle Bestellungen im Verlauf des 14. Dezember.