Das Pilotprojekt des Straßenbauamtes für saubere Parkplätze an den Bundesstraßen 33 zwischen Donaueschingen und St. Georgen hat sich als frustrierender Fehlschlag erwiesen. Die Behörde hatte an sechs Parkplätzen größere Müllcontainer aufgestellt. Was dann passierte, spottet jeder Beschreibung. Statt mehr Sauberkeit hat sich die Müllmenge vervielfacht. Die Konsequenz: Das Straßenbauamt bricht das Pilotprojekt jetzt ab.

Der Versuch war gut gemeint. Es war im April, als das Straßenbauamt sechs Parkplätze an der Bundesstraße 33 und 27 mit je einem Müllcontainer mit einem Fassungsvermögen von 1,1 Kubikmeter aufstellte und damit die kleinen 80 Liter Mülleimer ersetzte. Damit wollte man das Müllproblem für den Reiseverkehr, aber auch für die nachts parkenden Lkw-Fahrer verbessern. "Das ist ein bundesweites Problem", weiß Gerold Günzer, der der Leiter des Straßenbauamtes in Donaueschingen. Mit dem rasant wachsenden Lkw-Verkehr wuchs in den vergangenen Jahren auch das Müllproblem auf den Parkplätzen, wo viele Fahrer ihre Lenkpausen verbringen. Ein weiteres waren menschliche Fäkalien, die sich in den Seitenstreifen der Parkplätze buchstäblich häuften. Für die Mitarbeiter des Straßenbauamtes beim Mähen kein schönes Vergnügen. Daher wurden auch mobile Toilettenhäuschen in Form von Dixi-Klos aufgestellt.

Doch drei Monaten nach Start des Pilotprojekts fällt die Bilanz des Straßenbauamtes gemischt aus. Die Toilettenhäuschen hätten sich zwar durchweg bewährt, berichtet Gerold Günzer. Die Müllproblematik an den Bundesstraßenparkplätzen indes habe "verheerende Ausmaße angenommen". Die Mitarbeiter des Straßenbauamtes wurden Zeugen einer wundersamen Müllvermehrung. Auf den Parkplätzen setzte ein regelrechter Mülltourismus ein. Die Müllcontainer lockten Menschen an, die hier eine willkommene Gelegenheit erblickten, ihren Haus- und Sperrmüll unbürokratisch zu entsorgen. Insbesondere würden die Parkplätze missbraucht, um Haus-, Sperr- und Gewerbemüll kostenlos loszuwerden. Die zu beseitigende Müllmenge habe sich "um ein Vielfaches erhöht".

Wie das aussieht, konnte man vergangene Woche an den beiden Parkplätze an der B 33 zwischen Villingen und Bad Dürrheim nahe der Gaskugel studieren, wo Müll und Hausrat säckeweisen neben den gefüllten Müllcontainern lagen. Im Glauben an das Gute im Menschen hat das Straßenbauamt zunächst einmal die Anzahl der Müllcontainer auf den fünf Parkplätzen verdoppelt. Die Straßenbauverwaltung ging davon aus, "dass es möglicherweise nur einzelne wenige Personen sind, die ihren Hausmüll auf diese Weise kostenlos entsorgen wollen und durch eine Verdoppelung der Müllkapazität das Problem gelöst sei." Das erwies sich als weiterer Irrtum: "Scheinbar haben sich durch die zusätzlichen Müllbehälter auch zusätzlich Personen animiert gefühlt, ihren Hausmüll kostenlos auf unseren Bundesstraßenparkplätzen zu entsorgen", berichtet Günzer.

"Wir hatten auch schon die Polizei gebeten, dass sie die betreffenden Parkplätze verstärkt anfährt und überwacht. Dieses hat jedoch zu keinem Erfolg geführt", rekapituliert er. Diskutiert wurde auch eine Video-Überwachung der Parkplätze mit Kameras. Diese Idee wurde aus Kosten- und Datenschutzgründen wieder verworfen. Fazit des Straßenbauamtes: Der Versuch mit den großen Müllcontainern wird abgebrochen. "Wir werden die gemieteten 1,1 Kubikmeter-Behälter abräumen lassen und werden die ursprünglichen Mülleimer mit 80 Litern wieder aufstellen", kündigte der Amtsleiter an. Dies in der Hoffnung, dass sich die Situation auf den Parkplätzen wieder normalisiert. Die bewährten Dixi-Toiletten werden stehen bleiben.

Die Parkplätze Bei den Parkpläzten handelt es sich je in beiden Fahrtrichtungen um die Parkplätze an der Bundesstraße 33 bei der Gaskugel zwischen VS-Villingen und Bad Dürrheim, an der B 33 zwischen St. Georgen-Peterzell und St. Georgen und im Verlauf der B 33/27 in Höhe der Kläranlage Donaueschingen. Hier werden die großen Müllcontainer wieder abgebaut.

