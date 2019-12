Villingen-Schwenningen – Die weltweit agierende Umweltbewegung Extinction Rebellion (XR), was auf Deutsch so viel wie „Rebellion gegen das Aussterben“ bedeutet, gibt es jetzt auch in der Doppelstadt. „Unser Gründungstreffen fand am 1. Okotober in Villingen statt“, erzählt Initiatorin Saraya Duden aus Ippingen. Am vergangenen Sonntag machten rund 20 Aktivisten mit einem Flashmob im Schwarzwald-Baar-Center und im City-Rondell in Schwenningen auf sich aufmerksam (wir berichteten).

Bild: Fröhlich, Jens

Dabei war dies bereits die zweite, selbst organisierte Aktion der Gruppe.

Ihr Erstlingswerk sei der Klima-Galgen vor der Neckarhalle gewesen, im Vorfeld einer Gemeinderatssitzung vor einigen Wochen.

Bild: Fröhlich, Jens

Damals protestierten aber auch zahlreiche Mitglieder der Friday for Future Bewegung vor der Halle, was die Grenzen verwischte.

Dem SÜDKURIER haben die Umwelt-Rebellen nun erzählt, wer sie sind, warum sie sich einsetzen und welche Aktionen als nächstes geplant sind.

Gründung: „Durch die Klimaproteste der Schüler ist mir bewusst geworden, dass ich mich stärker engagieren möchte“, erzählt Saraya Duden. Daraufhin habe sie sich informiert, welche Umweltschutzgruppen es in der Region gibt.

„VS war zwischen Freiburg und Konstanz bis dahin ein weißer Fleck“, so Duden. Als nahegelegenster Anlaufpunkt fand sie eine XR-Gruppe in Konstanz und nahm Kontakt auf. Nach einigen Treffen und reichlicher Überlegung stand der Entschluss fest, in VS als Oberzentrum eine eigene Regionalgruppe zu Gründen. Bei der großen Schülerdemo und im privaten Netzwerk trommelten die Dudens Unterstützer zusammen. „Rund 30 Interessierte kamen zum Gründungstreffen„, erinnert sich die 58-Jährige. Heute seien knapp zehn Personen aus allen Altersgruppen im Organisationsteam aktiv.

So geht es weiter: „Wir wollen auf jeden Fall wachsen“, wünscht sich Duden, die täglich viel Zeit investiert. von der Planung, über Besorgungen, bis hin zu Pressearbeit und dem Austausch mit anderen Gruppen. Künftig wollen sich die Mitglieder die Arbeit, die momentan noch auf wenigen Schultern lastet, über Projektgruppen besser aufteilen. Nichtsdestotrotz wollen sie mindestens einmal im Monat ein öffentliches Zeichen setzen. Auch die Teilnahme an großen XR-Aktionen in den Metropolen sei geplant.

Ungehorsam: Die XR-Bewegung hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit friedlichem Ungehorsam auf den drohenden Klimakollaps und das massive Artensterben aufmerksam zu machen. Einige Aktionen in großen Städten stießen zuletzt auch auf viel Kritik. „Wir sind da durchaus selbstkritisch, ob wir damit nicht die falschen getroffen haben“, erzählt Frank Duden. „Wir überlegen uns daher ständig, wie wir Menschen am besten erreichen.“ Mit ihren Aktionen wollen sie zum einen informieren, aber auch provozieren, um so mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Dabei setzen sie auf zivilen Ungehorsam, was bedeutet, in manchen Fällen bewusst Grenzen zu übertreten und alle Möglichkeiten auszuschöpfen. „Wir wollen jedoch niemanden schaden“, sind sich die Mitglieder einig. „Wenn es doch einmal zu einer Strafe kommt, dann akzeptieren wir diese und stehen dazu“, erklärt Dominik Drengner. Der 22-Jährige aus der Doppelstadt scheut daher auch nicht das sachliche Gespräch mit Polizeibeamten, so wie am vergangenen Wochenende. Die Verfassung und die Gerichte seien ein wertvolles Gut in Deutschland, so die Mitglieder.

Friday for Future: Warum sich die XR-Mitglieder nicht der Friday for Future Bewegung angeschlossen haben, beantworten die Dudens so: „Wir unterstützen auch die Schüler. Unsere Ziele sind ähnlich. Aufgrund des Altersunterschiedes fühlen wir uns in unserem aktiven Handeln aber bei XR besser aufgehoben.“ Ähnlich ist das bei Laura Hösl aus Bräunlingen. Die 19-Jährige möchte sich einfach noch mehr engagieren. An die Schülerdemos hätten sich viele Menschen schon gewöhnt. Bei XR sieht sie die Chance, neue und andere Wege zu gehen. Auch Jonathan Kühner (14) aus der Doppelstadt reichen die Freitagsdemos nicht und er schätzt die Freiheiten bei der Planung von XR-Aktionen.

Tipps: Jeder einzelne könne schon viel bewirken, so die Aktivisten. Wenn jeder einer der folgenden drei Punkte beherzige, dann sei schon viel gewonnen. Als ersten Punkt raten die Aktivisten, auf Ökostrom umzusteigen. Hier gebe es aber auch Unterschiede. Wichtig sei dabei, dass der Strom aus neu gebauten und nachhaltigen Anlagen stamme. Punkt zwei: Ein Umstieg auf kleinere Autos und den öffentlichen Nahverkehr. Die Dudens selbst fahren zum Beispiel einen Audi A2, der lediglich 3,5 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer verbrauche. Elektromobilität unterstützen die Klimaschützer nicht – noch nicht. Zu gering sei der Anteil an regenerativen Energiequellen bei der Stromproduktion. Auch die Produktion der dafür nötigen Batterien sei noch nicht ausgereift und gehe zu Lasten der Umwelt und der Menschen. Eine Reduzierung der Flugreisen würde das Klima ebenfalls entlasten. Als dritten Punkt führen sie den Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten auf. Die Produktion solcher Lebensmittel sei verantwortlich für einen großen Teil der von Menschen verursachten Klimagase. „Wenn jeder seine Essgewohnheiten ändert, wäre das schon ein riesen Schritt“, sagt Frank Duden.

Müllaktion am Montag: Bewusst auf den letzten Tag vor Weihnachten gelegt, wollen die Mitglieder der XR-Regionalgruppe am kommenden Montag in der Villinger Innenstadt Menschen auf die Folgen und Gefahren durch ausuferndes Konsumverhalten aufmerksam machen. In weißen Anzügen verkleidet, die mit Müll beklebt sind, gehen sie ab 15 Uhr durch die Fußgängerzone, um das Gespräch mit Passanten zu suchen.