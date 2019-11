Jana Schnaufer geht mit Elan und Bedacht unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark für Tannheim“ an ihre neue Aufgabe. An den Schul-Standort glaubt sie fest.

Zunächst herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt. Was reizt Sie an der Übernahme des Amtes und an der Grundschule Tannheim?Ich schätze die kleine Schule, in der wohnortnah Unterricht stattfinden kann. Als Schulleiterin kann ich – zusammen mit den