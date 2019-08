Die Villinger Post zieht ab Oktober in den Modepark Röther. Diese Nachricht wurde auch im sozialen Netzwerk und auf der Facebook-Gruppe des SÜDKURIER diskutiert. Der Tenor: „Super Stadtnähe“ meint beispielsweise Brunhilde Huber. Nur die Parksituation dürfte sich verschärfen, vor allem für die Bewohner der Nepomuk- und der Hermannstraße. „Ein Paket holen, wird dann zum Tagesausflug“, bemerkt Dennis Tegeler.

Fakt ist derzeit, dass Modepark Röther bereits jetzt eine größere Fläche im ersten Obergeschoss frei geräumt hat. Dort soll die Villinger Postfiliale laut der Sprecherin der Postbank vorübergehend für sechs Monate unterkommen. Hintergrund: Im Erdgeschoss, wo Postbank und Postschalter dann ab Frühjahr 2020 endgültig einziehen, muss noch umgebaut werden. Da sich die Verhandlungen über einen Mietvertrag hinzogen, muss die Postfiliale zunächst auf das erste Obergeschoss ausweichen.

Kostenfreie Parkplätze gibt es kaum. Ob Postkunden aber das Parkhaus nutzen, ist fraglich. | Bild: Hahne, Jochen

Die wichtige Zufahrt für die Last- und Lieferwagen der Post erfolgt nach SÜDKURIER-Informationen über die Nepomuk-Straße. Dort wird der eingeschossige Bereich genutzt, der bisher schon für den Warentransport in den Röther-Modepark verwendet wird. Dieser Teil der Nepomuk-Straße dürfte künftig stärker frequentiert werden, denn er bietet im Grunde die einzige kostenlose Möglichkeit für Kurzparker, schnell den Wagen abzustellen. Das sei laut einer Theresa Hapunkt notwendig, da es auch Leute, beispielsweise aus den Wohngebieten Haslach oder Wöschhalde gebe, die ihre Pakete, teilwiese auch schwere mit mehr als 25 Kilogramm, abholen müssen. Das Parkhaus Röther ist ebenso wie das am Theater am Ring kostenpflichtig. Im an dieser Stelle zweispurigen Benediktinerring ist das Parken nicht möglich.

Platz auf 650 Quadratmeter

Die Villinger Post und Postbank werden zusätzliche Flächen belegen, der Modepark Röther bleibt aber bestehen. Ab Oktober wird die Postbank, deren Mitarbeiter auch Schalterdienstleistungen erbringen, vom bisherigen Postgebäude am Bahnhof umziehen. Wenn der Umbau im Erdgeschoss fertiggestellt ist, hat die Filiale Platz auf 650 Quadratmetern.