In „Aufguss“ geht es hitzig zu. Das Stück kommt ab dem 8. November auf die Bühne im Theater am Turm. Die Vorstellungen laufen bis Mitte Dezember.

Am 8. November feiert die nächste Eigenproduktion des Theaters am Turm (TaT) Premiere. Um 20 Uhr hebt sich an der Stadtmauer neben dem Kaiserturm der Vorhang für die Boulevardkomödie „Aufguss„ unter der Regie von Verena Müller-Möck.