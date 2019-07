Nach mehrjährigen Bauarbeiten ist die Villinger Waldstraße kurz vor der Fertigstellung. Die lange Bauzeit war für die Anlieger Verkehrsteilnehmer eine zähe Belastung. In der Doppelstadt gab und gibt es noch weitere Beispiele für Straßenbaumaßnahmen, die die Geduld der Verkehrsteilnehmer auf harte Proben stellten.

Villingen-Schwenningen Kaum zu glauben: Die Baustelle Waldstraße ist auf der Zielgeraden Das könnte Sie auch interessieren

Stadteinfahrt-West

Diese Baumaßnahme umfasst die grundhafte Erneuerung der Goldenbühlstraße sowie der Straße „Am Krebsgraben“. Sie ist das extremste Beispiel einer portionsweisen Sanierungstaktik in VS. Bereits seit 2011 läuft diese Straßensanierung in zahlreichen Bauabschnitten sowie mit Unterbrechungen. Das Bauen nach Kassenlage über neun Jahre hinweg beschert den Verkehrsteilnehmern regelmäßig Umleitungen und Staus. Die Baukosten liegen inzwischen rund drei Millionen über der ursprünglichen Kalkulation. Mit rund neun Millionen Euro Baukosten für rund zwei Kilometer Straße dürfte die Stadteinfahrt-West das teuerste Stück Straße der Doppelstadt werden. Dass dies nicht zu einem Aufschrei im Gemeinderat führt, liegt einzig daran, dass Bund und Land diesen Straßenbau zu 60 Prozent bezuschussen. Anfang Oktober 2019 soll diese Baustelle abgeschlossen sein.

Richthofenstraße

Ziemlich genervt waren die Autofahrer in Villingen im Jahr 2017/2018 auf dem Villinger Außenring. Die Stadt ließ noch Ende November 2017, kurz vor dem Winter, die vierspurige Richthofenstraße wegen Kanal- und Leitungsarbeiten aufreißen. Statt wie angekündigt im Frühjahr zog sich die Baustelle auf der städtischen Hauptverkehrsader bis September 2018 hin. Zu den Stoßzeiten gab es auf den Umleitungsstrecken tägliche Staus. Am Ende mussten die Autofahrer feststellen, dass die Straße gar nicht neu asphaltiert wurde und sich nach wie vor als Holperstrecke präsentiert. Grund: Für die Erschließung der Kasernengelände links und rechts der Richthofenstraße – in den nächsten Jahren geplant – muss die Straße ohnehin wieder aufgerissen werden. Dann geht das Spiel von vorne los.

Ortsdurchfahrt Marbach

Die Planungen für eine verbesserte Ortsdurchfahrt Marbach reichen bis ins Jahr 2012 zurück. 2015 wurde schließlich der erste Kreisverkehr beim Gasthaus Linde realisiert. Kurz darauf wurden die ersten Bauschäden am Kreisel sichtbar. Der tägliche Verkehrsstau aus Richtung Rietheim belastete diese Kreuzung, die Anwohner und die Verkehrsteilnehmer sehr. 2017 wurde mit einem zweiten Kreisverkehr die Einmündung nach Rietheim entschärft. Mehrere Bauunterbrechungen und weiträumige Umleitungen nervten zuvor die Verkehrsteilnehmer. Ende 2017 war die Leidenszeit vorbei.