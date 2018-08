von Sabine Naiemi

Mit viel guter Laune steuern Organisatoren und Helfer auf das 30. Innenhof-Festival zu. Morgen, Freitag, 24. August, geht es los. Die Aufbauarbeiten laufen seit Anfang der Woche, alles nimmt mehr und mehr Gestalt an. Für neun Abende und eine Matinee stehen Rock, Salsa, Kino-Cabaret und Comedy im Fokus.

"Wir bleiben auch im 30. Veranstaltungsjahr unserem Motto treu, dass jede Band und jeder Künstler nur ein Mal auftritt", erklärt Jürgen Kern. Das sei der Hintergrund dafür, dass es nicht – wie es bei vielen anderen Veranstaltungsreihen üblich ist – ein "Best of" gebe. Der Veranstalter will auch im 30. Jahr einfach ganz bodenständig bleiben. So wie es beim Innenhof-Festival eben üblich ist. Das ist aus Sicht Kerns einer der ganz speziellen Aspekte des Festivals. Der Vorverkauf für die beiden ersten Auftritte – Kardes Türküler und Royal Guitar Club – laufe übrigens hervorragend, wie auch der Vorverkauf allgemein nicht schlecht laufe.

Jürgen Kern stellt ein weiteres Phänomen des Festivals fest: "Wir haben nie Helfermangel", freut er sich. "Im Gegenteil!" Wo andere um Nachwuchs kämpfen müssen, teilweise sogar Feste absagen müssen, sei das Innenhof-Festival in der hervorragenden Lage, dass immer genug Helfer zur Verfügung stünden. Es würden sich auch oft neue Leute melden, die mitmachen wollen. "Wir müssen nicht einmal einen Einsatzplan führen", sagt Kern. Das laufe alles wie von selbst.

Die Helfer sind beim Aufbau für das Innenhof-Festival alle ganz entspannt. | Bild: Sabine Naiemi

Das heißt: Folk-Club, Rock-Club, Jugendzentrum K3 und Kommunales Kino Guckloch nehmen wieder die untereinander aufgeteilten Arbeiten wahr. Auch auf die landestypischen Delikatessen beim türkischen Büffet aus der Küche des Caba-Kulturvereins dürfen Besucher sich wieder freuen.

Der Veranstalter hebt eine weitere Besonderheit des Innenhof-Festivals hervor: "Wir haben schon seit sehr langer Zeit stabile Eintrittspreise." Er könne sich gar nicht erinnern, wann die zuletzt erhöht wurden. Seit Einführung des Euros nicht, mutmaßt er. Das gebe es sonst nirgendwo. Vor allem nicht die Kombikarte für 70 Euro für das gesamte Festival, die noch dazu übertragbar ist.

Alles ist gerichtet, jetzt muss nur noch das Wetter mitmachen. Am schönsten ist es, wenn alles draußen stattfinden kann, wo 400 Personen Platz finden. Drinnen wird es dann schon etwas enger, da passen maximal 200 Leute rein. Falls das Wetter Kapriolen schlägt, können Besucher ab mittags auf der Internetseite des Festivals oder auf Facebook schauen, ob die jeweilige Veranstaltung drinnen oder draußen stattfindet.

Beginn und Eintritt Einlass ist immer ab 19 Uhr. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, die Matinee 5 Euro. Das Kombipaket für alle zehn Veranstaltungen kostet 70 Euro. Veranstaltungsort ist der Innenhof des Jugend- und Kulturzentrums K3 und die Scheuer in der Kalkofenstraße 3a in Villingen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein