Der Gang zum Bürgeramt war mir bisher ein Graus: Egal, wo ich mich neu angemeldet habe, überall war diese bürokratische Handlung in der Regel mit endlos langen Wartezeiten verbunden. Und ich wurde von missmutigen Beamten empfangen, die mir das Gefühl gaben, es sei eine bodenlose Frechheit, dass ich ihnen ihre Zeit raube, indem ich ihre Dienste in Anspruch nehme.

Entsprechend groß war meine Vorfreude, als ich mich vor Kurzem in Villingen-Schwenningen anmelden musste. Noch bevor ich das Bürgeramt in der Rathausgasse betrat, ärgerte ich mich – über mich selbst: Ich war eine halbe Stunde nach Türöffnung eingetroffen. Innerlich bereitete ich mich bereits auf eine nicht enden wollende Zeit in einem überfüllten Warteraum vor.

Doch, oh Wunder: Kaum hatte ich das Amt betreten, winkte mich eine lächelnde Beamtin zu sich an den Tisch. Ungläubig trat ich näher und stammelte, dass ich mich anmelden müsse. Entgegen meiner Erwartungen wich das Lächeln nicht vom Gesicht der Frau. In freundlichem Tonfall fragte Sie mich, ob ich alle Unterlagen dabeihätte. Nachdem ich ihr diese übergeben hatte, vergingen keine zehn Minuten, bis alle Formalitäten erledigt waren und ich das Amt gut gelaunt wieder verließ.

Ist die Frau, die mich bedient hat, eine Ausnahme auf dem Villinger Bürgeramt? Hatte ich nur Glück, dass ich auf eines der seltenen Exemplare der Gattung „freundliche Beamte“ gestoßen war? Eine kurze Umfrage unter ebenfalls zugezogenen Redaktionsmitgliedern lässt das Gegenteil vermuten. Auch sie wurden bei ihrer jeweiligen Anmeldung äußerst zuvorkommend bedient. Das Villinger Bürgeramt scheint also tatsächlich eine Lichtung der Freundlichkeit im sonst rauen Bürokratendickicht zu sein.