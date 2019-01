Villingen-Schwenningen – Die großen Themen sind in Villingen-Schwenningen nach der OB-Wahl in der Warteschleife. Doch vom neuen Rathauschef werden richtungsweisende Entscheidungen dringend erwartet. Folgende Szenarien gibt es:

Jürgen Roth leitet als Verwaltungschef das VS-Rathaus. Bürgermeister Detlev Bührer ist der zweite Mann in der Hierarchie. Roth und Bührer sind CDU-Mitglieder. Ihnen nachgeordnet sind die Amtsleiter von Kämmerei bis Liegenschaften. Dem größten Amt, gemessen an der Zahl der Beschäftigten, sitzt Stefan Assfalg vor. Schulen, Kitas und Sport gehören zu seinem weiten Feld, das er zu verantworten hat.

Das neue Mangin

Oberer Brühl soll das Areal künftig heißen. Zentral wird der Ewald-Merkle-Platz sein, benannt nach dem Gründer der Neuen Heimat in Villingen. Wohnen und Verwaltung soll das Gelände zwischen Pontarlier- und Richthofenstraße prägen. Eine neue Verwaltungszentrale zwischen V und S hat das Oberzentrum per Bürgerentscheid im Oktober 2012 mit 79 Prozent Neinstimmen abgelehnt. Das Quorum von 15 000 Stimmen der seinerzeit 60 500 Wahlberechtigten wurde um fast 5000 Stimmen deutlich übertroffen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,1 Prozent.Die Platzierung der Verwaltung in Villingen gilt 2019 in Schwenningen als umstritten.