von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

„50 Jahre und kein bisschen leise…“, so hat die evangelische Matthäusgemeinde am vergangenen Erntedankfest-Sonntag das 50-jährige Bestehen ihrer Versöhnungskirche gefeiert – mit Familiengottesdienst, Gemeindefest, Empfang und einem Festgottesdienst.

Spatenstich im Jahr 1969

Vor Ehrengästen, Kirchenältesten und Gemeindegliedern erinnerte Pfarrerin Bettina von Kienle beim öffentlichen Empfang im Gemeindehaus mit historischen Fotos an die Entstehung der Gemeinde, die ersten Gottesdienste in der Wohnstube der Familien Laible und Ettwein, den ersten Spatenstich zur Versöhnungskirche 1969, an dem noch der Großvater der Marbacher Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple teilgenommen hatte.

Die Ehemalige Pfarrerin der Matthäusgemeinde Andrea Fink (li.) und Prälatin Dagmar Zobel wirkten aktiv an der Gestaltung des Festgottesdienstes zum Kirchenjubiläum in Marbach mit. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Das außergewöhnliche Gotteshaus entstand auf eine Initiative der Kirchengemeinde Bad Dürrheim, zu der die evangelischen Christen aus dem Brigachtal und den umliegenden Ortschaften gehörten. Nach einem Entwurf des inzwischen verstorbenen Architekten Horst Linde wurde über dem damals noch weitgehend unbebauten Nordhang über Marbach das Kirchengebäude errichtet.

Immer weiter ausgebaut

Inzwischen prägt die zeltförmige, aluminiumverkleidete Versöhnungskirche das Ortsbild. Im Zuge der späteren Gemeindegründung wurden um sie herum das Gemeindehaus und das Pfarrhaus gebaut. In den vergangenen Jahren haben die engagierten Gemeindeglieder mit ihrer Pfarrerin die Versöhnungskirche weiter entwickelt, den Versöhnungssaal ausgebaut und um den Zugang zur Kirche eine naturnahe Blumenwiese mit einem Kräutergarten angelegt.

Die heutige Ansicht der Versöhnungskirche in VS-Marbach. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Grüße, gute Wünsche und Geschenke zum Kirchenjubiläum überbrachten Prälatin Dagmar Zobel von der badischen Kirchenleitung aus Karlsruhe, Roswitha Schäble von der katholischen Nachbarpfarrei St. Martin, Pfarrer Uto Stober für die Villinger Stadtgemeinden, Bürgermeistervertreter Effinger für die Gemeinde Brigachtal und Diana Kern-Epple, Ortsvorsteherin von Marbach. Die damals noch selbstständige Kommune hatte der Diasporagemeinde das Grundstück für den Kirchenbau geschenkt.

Goldene Ehrenadeln

Im Rahmen des Empfangs wurden Hannelore Appenrodt, Manuela Binder, Gabriele Breithaupt, Renate Gänsl, Bettina Goltz-Bertsche, Klaus Gräuling, Roswitha Krafft, Elke lange, Hans Letulé und Corinna Schreiber als langjährige engagierte, verdiente Gemeindeglieder von Prälatin Zobel mit der goldenen Ehrennadel der Evangelischen Landeskirche in Baden ausgezeichnet.

Langjährig engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Matthäusgemeinde wurden im Rahmen eines öffentlichen Empfangs von Prälatin Dagmar Zobel (5.v.re.) mit der goldenen Ehrennadel der Evangelischen Landeskirche in Baden ausgezeichnet. | Bild: Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Höhepunkt und Abschluss des Jubiläumstages war der Festgottesdienst in der Versöhnungskirche. Auch hier galt das Motto „kein bisschen leise“ mit fröhlichen und dankbaren Liedern und einer kritischen Predigt. Darin sprach Pfarrerin von Kienle aktuelle Problemstellungen deutlich an. Missbrauch und Mitgliederschwund, Rechtspopulismus, Intoleranz und Fanatismus – hier müsse sich Kirche positionieren. Es gelte, auch wenn es heftig werden sollte, in diese Diskussion zu gehen und „einfach und klar vom Glauben zu sprechen und ihn zu leben“.

Mit viel Musik

Für den klassischen musikalischen Rahmen des Festes sorgten Kantor Peter Hastedt (Orgel und Posaune), Georgia Furtwängler (Querflöte) und Alexander Gambin (Sologesang). Im Gemeindebrief zum Kirchenjubiläum findet sich ein interessanter ausführlicher Bericht über die Entstehung der Versöhnungskirche und der Matthäuspfarrei.