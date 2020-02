von Roland Dürrhammer

Nicht nur die beiden Alt-Jungfere-Obede sind jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis der Villinger Fasnet, sondern auch der Kartenvorverkauf hat seinen besonderen Charme.

Dutzende von fasnetbegeisterten Villingerinnen standen auch am Samstag bereits frühmorgens an, um beim Kartenverkauf an eine der ersten Platzkarten zu kommen. Punkt zwölf Uhr öffneten sich die Türen zum kleinen Saal im Theater am Ring und der Narrenmarsch erklang, nachdem Oberjungfer Margot Schaumann die Damen mit einem „Vielen Dank für euer gesittetes Anstehen“, begrüßt hatte.

Die ersten kommen frühmorgens

Die ersten waren, wie man hörte, schon gleich mach dem Zunftball um 4.30 Uhr in Richtung Theater am Ring weiter gezogen, um sich anzustellen. Sie wurden für ihr geduldiges Ausharren belohnt. Wer zu spät kam, hatte das Nachsehen: Nach 30 Minuten waren die Karten für die beiden Abende am 19. und 21. Februar vergeben.

Bei Sekt, Häppchen und Fasnetliedern war die Begeisterung unter den Damen zu spüren, dass sie eine der begehrten Karten bekommen hatten. „Aufregung pur ist es jedes Jahr“, „Heute müssen die Männer eben länger auf das Mittagessen warten“, „Man triff hier manch eine zum Schwätzchen, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat“ und „Jetzt geht es erstmal heim ins Bett“, war unter anderem von den geduldigen Villingerinnen zu erfahren.