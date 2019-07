Die Sanierung der Rietstraße schreitet mit großen Schritten voran. „Es ist alles im Zeitplan und bis 15. November soll die Straße fertig sein“, so Madlen Falke von der Pressestelle der Stadt. Etwas Aufregung gab es um die drehbare Steinkugel, die immer in Höhe der Osianderbuchhandlung stand und bei Passanten enorm beliebt war. Diese Kugel wurde jetzt im Zuge der Bauarbeiten abmontiert, aber: „Natürlich kommt die Kugel wieder in die Rietstraße und wenn möglich auch an die gleiche Stelle“, beruhigt Madlen Falke.

Hier stand die Kugel und hier kommt sie auch wieder hin, wenn die Sanierung der Rietstraße im November abgeschlossen ist. Im Moment ist laut Stadt alles im Zeitplan. | Bild: Hahne, Jochen

Um die Straße aufzuwerten, stellt die Stadt zehn Bänke auf und es werden an der Nordseite der Rietstraße (also vom Bickentor blickend auf der rechten Seite) acht neue Bäume gepflanzt. Vier davon werden wieder an den beiden Brunnen gepflanzt. Der Rest auf der Strecke dazwischen und davor.

Bäume an Nordseite

An der Nordseite werden die Bäume bewusst gepflanzt, damit sie ausreichend Sonnenstrahlen abbekommen, so Falke. Gepflanzt werden Hainbuchen Frans Fontaine (Carpinus betulus) mit einer Höhe von rund vier bis fünf Metern und einem Stammdurchmesser von rund acht Zentimetern.

Im Moment sind die Bauarbeiter schon dabei, einen Teil der Straße zu pflastern. | Bild: Hahne, Jochen

Außerdem werden auch insgesamt zehn neue Bänke installiert. Die stehen dann auf beiden Seiten der Rietstraße und laden zum Verweilen ein. Damit sich auch Kinder wohlfühlen, sind auch verschiedene Spielgeräte wie Wippen vorgesehen.

Pflasterarbeiten laufen

Im Moment sind die Bauarbeiter schon mit Pflasterarbeiten beschäftigt und so sieht alles gut aus, damit der Lions Club am 27. Juli sein beliebtes Weinfest auf dem Straßenkreuz abhalten kann. Dazu muss die Baustelle quasi bis auf Höhe des Telekom-Ladens zurückweichen. „Aber das müsste auf jeden Fall funktionieren“, zeigt sich Falke optimistisch.

Am 3. August dann steigt das große Baustellenfest, von 11 bis 18 Uhr wollen die Händler ihren Kunden ganz besondere Aktionen bieten und sich damit in Erinnerung bringen. Ab 2. August machen die Bauarbeiter für zwei Wochen Urlaub, so droht auch kein Baulärm und die Baustelle kann gefahrlos im Rahmen von Führungen begangen und angeschaut werden.