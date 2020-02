Eine von zwei VS-Gemeinschaftsschulen liegt am Bickeberg, die andere am Golden-Bühl. Mit einer dritten in Mönchweiler kann sich Alexander Hermann, Schulleiter am Bickeberg, einmal eine Kooperation für eine gemeinsame Abiturklasse vorstellen. Das würde dann auch das Konzept der Gemeinschaftsschule abrunden, zeigt er sich auf Anfrage überzeugt. Doch das ist Zukunftsmusik. Kein Thema wird aus seiner Sicht, wie jetzt wieder ins Spiel gebracht, die Fusion zwischen den zwei VS-Bildungsstätten am Golden-Bühl und Bickeberg sein.

550 Schüler zählt die Bickebergschule. Das garantiert ihr eine stabile Dreizügigkeit. Derzeit ist wieder Tag der offenen Tür, Eltern können sich informieren, auf welche Bildungsstätte sie ihre Kinder nach der Grundschule schicken wollen. Einer von ihnen ist Micha Nickolmann aus Fischbach, der mit seiner Tochter Nora die Schule besucht. Niedereschach/Deißlingen oder eben Villingen ist für ihn die Frage. Die beiden lassen sich von einer Lotsin, Ksenia, durch das Gebäude führen. Ksenia, wie die anderen Begleiter, sind Schüler, sie können das besondere Konzept am besten mit eigenen Worten erklären. Ganz schnell wird klar: Teamarbeit ist eine ganz wichtige Komponente. Einer hilft dem anderen, der schwächere Schüler dem stärkeren. Dies ist keine Einbahnstraße, wie Hermann deutlich macht. Ein Flüchtlingskind spricht beispielsweise sehr gut Englisch, das ist sein Talent, das es weitergibt. Dafür braucht es Unterstützung in Mathematik oder Deutsch. Die können andere geben.

Deutlich wird auch, dass früh die Eigenverantwortung der Schüler gefördert wird. Bei ihrem Niveau dürfen sie mitbestimmen. Ist es zu hoch, wird es mit Hilfe der Lehrer korrigiert. Oder sie können eigenständig die Lerninseln, die außerhalb der Klassenzimmer angesiedelt sind, nutzen. Die zweite Fremdsprache, Französisch, wird ab Klasse sechs angeboten. Dort „schnuppern“ die Jugendlichen hinein, wird die Sprache zu viel, können sie sich auf einen anderen Schwerpunkt wie Technik konzentrieren. Ausprobieren, die eigenen Möglichkeiten entdecken, sind sicher auch Ziele. „Wir haben kein Schubladendenken“, nennt es der Schulleiter.

Gefordert wird aber auch: Ein Großteil der Aufgaben sollte zwar in der Schulzeit erledigt sein, berichtet Lehrerin Nicole Benzing. Dennoch ist das Arbeiten daheim eine Option, Vokabeln pauken zum Beispiel. Derzeit schließen die Schüler mit dem Hauptschulabschluss oder der Mittleren Reife ab, etwa 50 zu 50 sei der Anteil berichtet Hermann. Die Zahl der Schüler, die den Übergang zum Gymnasium schaffen, sei vernachlässigenswert.

Die Gemeinschaftsschule bringt der Bildungsstätte sehr viele unterschiedliche Schüler. Die Bezeichnung als Brennpunktschule, wie die Einrichtung am Bickeberg früher das eine oder andere Mal bezeichnet wurde, hat Hermann in seiner Zeit als Schulleiter kaum gehört. „Das sind wir so viel oder so wenig wie andere Schulen auch“, meint er, eher weniger.

Die Schule Die 550 Schüler werden von 52 Lehrern unterrichtet. 20 pädagogische Mitarbeiter und drei Schulsozialarbeiter unterstützen die Gemeinschaftsschule. Zudem hat die Bildungsstätte eine Kooperation mit Vereinen. Der Schulleiter, Alexander Hermann, ist seit fünf Jahren an der Schule. Er übernahm die Leitung von Hannes Bürner, der die Gemeinschaftsschule eingeführt hatte. Die Schülerzahlen sind stabil, von einem, vor einigen Jahren prognostizierten Rückgang spricht heute niemand mehr. Eltern und ihre Kinder, die sich für das Konzept interessieren, haben dafür noch am Donnerstag, 13. Februar, zwischen 14 und 16 Uhr Gelegenheit.

Dass hier Haupt- und Realschule unter einem Dach verbunden sind, hält er für eine der Stärken der Bildungsstätte. Von einer reinen Hauptschule in Villingen, um die Karl-Brachat-Realschule zu entlasten, hält er wenig. Auch eine Realschule müsse sich der Aufgabe stellen, dort dort der Hauptschulabschluss gemacht werden könne.

Der Einzugsbereich der Bickebergschule ist groß. Aus Schwenningen kommen viele Schüler, ein Waggon voll mit dem Ringzug, schätzt Elternbeiratsvorsitzende Martina Warmer, die mit ihrer Familie im Zollhaus wohnt. Sie hätte sich früher nie vorstellen können, ihre Kinder auf eine Ganztagesschule zu schicken. Doch diese Zeiten sind vorbei, sie schätzt vor allem das Familiäre, die engen Kontakte zwischen Schülern, Eltern und Lehrern.

Auch Wünsche hat der Schulleiter durchaus noch: Viele neue Konzepte setzen Hermann und seine Kollegen außerhalb der Klassenzimmer um. Dafür sind immer wieder bauliche Verbesserungen notwendig. Aber er weiß, dass dies bei einer Vielzahl von Schulsanierungen in Villingen-Schwenningen nicht immer einfach durchzusetzen ist.