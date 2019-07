Dienstagabend, kurz nach 19 Uhr: Von weitem ist Martinshorn zahlreicher Einsatzfahrzeuge zu hören, das schnell lauter wird. Innerhalb weniger Augenblicke war der Bereich um das Möbelhaus von Feuerwehrfahrzeugen umzingelt.

Video: Sprich, Roland

Die Einsatzkräfte bereiten sich vor und rüsten sich mit Atemschutzgeräten aus.

Video: Sprich, Roland

Die Drehleiter wurde ausgefahren, um damit Personen, die auf dem Dach festsaßen, zu retten.

Video: Sprich, Roland

Das war nur eines der Szenarien der Probe, die der zweite stellvertretende Abteilungskommandant Robert Friedrich ausgearbeitet hatte. Wie Einsatzleiter Andreas Leute, stellvertretender Abteilungskommandant der Feuerwehr Villingen erläuterte, wussten die Einsatzkräfte nicht, was sie erwartet. „Grundsätzlich ist die letzte Probe vor den Ferien eine Gesamtprobe. Von daher wussten die Feuerwehrleute, dass es eine größere Übung werden wird.“ Das Einsatzobjekt bekamen sie allerdings erst, wie in einem Ernstfall, unmittelbar vor dem Ausrücken mitgeteilt.

Das Möbelhaus Lutz war Übungsobjekt bei der letzten Probe vor den Ferien für die Feuerwehr Villingen. Drei Löschzüge mit je 25 Einsatzkräften nahmen daran teil. Bilder: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Insgesamt drei Löschzüge mit jeweils rund 25 Einsatzkräften waren an der Übung beteiligt. Zudem wurde die Drehleiter der Feuerwehr Pfaffenweiler in die Übung mit eingebunden, auch ein Fahrzeug der Feuerwehrabteilung Obereschach war im Einsatz, das mit Einsatzkräften der Villinger Wehr besetzt war. Ein Materialcontainer wurde abgeladen.

Video: Sprich, Roland

Die Übungsannahme war, dass bei Dacharbeiten im Umgang mit Schweißbrenner ein Brand entstanden ist. Die Arbeiter saßen auf dem Dach fest und musste über die Drehleiter gerettet werden.

Über die Drehleiter werden bei der Gesamtprobe der Feuerwehr Villingen Personen vom Dach des Einrichtungshauses gerettet. | Bild: Sprich, Roland

Desweiteren war die Brandbekämpfung ein Teil der Übung. Als drittes, kniffliges Szenario wurden die Einsatzkräfte zur Personenrettung im Gebäude gerufen. „Durch Panik kam es im Lager zu einem Unfall mit einem Gabelstapler“, dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt, die vom Hilfeleistungslöschzug gerettet wurden“, wie Andreas Leute erklärte. Dabei war die Rettung einer bewusstlosen Person in einem engen Gang eine Herausforderung.

Video: Sprich, Roland

Gemeinsam transportierten die Einsatzkräfte die verletzte Person aus dem Gebäude.

Video: Sprich, Roland

Insgesamt, so der stellvertretende Abteilungskommandant Andreas Leute, war die Übung allein aufgrund der Größe des Objekts eine Herausforderung, die einiges an Lernpotenzial beherbergte. Eine Besonderheit dabei stellte die Löschwasserversorgung eine Besonderheit dar. „Die Hydranten am Gebäude sind nicht, wie üblich, permanent mit Wasser befüllt, sondern sind trocken und wir speisen die Hydranten mit Wasser ein. Außerdem haben wir gelernt, dass es hier eine größere Regenwasserzisterne gibt, die wir bei Bedarf anzapfen und das Löschwasser heraussaugen können.“

Die Löschwasserversorgung beim Einrichtungshaus stellt für die Einsatkräfte eine Besonderheit dar. Die Hydranten liegen trocken und müssen erst mit Wasser befüllt werden. | Bild: Sprich, Roland

Funkverkehr

Auch die Organisation und Koordination von drei Löschzügen war eine Herausforderung. Damit der Funkverkehr übersichtlich bleibt, standen nur die jeweiligen Einsatzleiter direkt mit dem Führungsfahrzeug in Verbindung. Die einzelnen Löschzüge wiederum hielten den Funkverkehr auf jeweils eigenen Kanälen aufrecht.

