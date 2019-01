von Roland Dürrhammer

Ab morgen ist es wieder soweit, dann stehen die Verkäufer der Narrenzeitung der Narrenzunft Wolfbach-Rolli in Pfaffenweiler vor den Türen – und werden von manchen Fastnachtsfans auch schon sehnsüchtig mit einem Vesper oder einem Schnäpschen erwartet.

"Gleich alles aufschreiben"

Denn Herbert Simon wieder viele lustige Geschichten zusammengetragen und daraus wurde nun die neueste Ausgabe der Narrenzeitung. Und wie kommt er an all die Anekdoten? "Man muss überall, egal wo man ist, die Ohren aufhalten und gleich alles aufschreiben", sagt Simon.

Kuraufenthalt als idealer Rahmen

Er stellt die Geschichten dann in Reimen zusammen. Aber das macht er nicht zu Hause in der guten Stube: Für diese Aufgabe fährt er mit seiner Frau jedes Jahr nach Bad Wörishofen in die Kur. "Meine Frau genießt Wellness und Entspannung und ich kann in aller Ruhe meine Geschichten schreiben, damit es wieder viel Lustiges in der Narrenzeitung zu lesen gibt", verspricht Simon.

26 Geschichten aus dem Dorfleben

In dem Blatt wird dann so manche Frage beantwortet. Wieso nehmen zwei Narrenzeitungsverkäufer eine Eieruhr mit und bleiben trotzdem bei den Käufern sitzen? Wer schenkte beim Nachtumzug 2018 den Schnaps in Blusenvasen aus? Und wieso bekommt ein Feuerwehrmann Brandblasen an den Fingern? Dies und vieles mehr erfährt man in den 26 Geschichten aus dem Dorfleben in Pfaffenweiler.

Politikprominenz liefert leider keinen Anekdoten-Stoff

Nur von den Politikpromis, die im Ort wohnen, habe man nichts erfahren, bedauert Simon – sei es von Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister Detlev Bührer oder Ortvorsteher Martin Straßacker. "Dieses Jahr werden wir wohl einen V-Mann einschleusen müssen, um etwas zu erfahren", scherzt Simon.

Restexemplare in Metzgerei und Café erhältlich

Der Preis für die Narrenzeitung mit 2,44 Euro sei dank der treuen Sponsoren stabil geblieben, sagt Simon. "Restexemplare der 500 Ausgaben, die nicht an den Türen verkauft werden, sind dann bei der Metzgerei Gür und im Café Seinerzeit erhältlich".

Nach dem Nachtumzug gehen die Wolfbach-Rollis nun auf zahlreiche Narrentreffen und ab dem 28. Februar ist Pfaffenweiler wieder in der Hand der Narren. Die Vorbereitungen für den Rolli-Ball am 2. März sind im vollen Gange, wenn es dann auf eine Reise quer durch die Zeit geht.