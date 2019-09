Die Filiale in der Bahnhofstraße 6 ist nach 52 Jahren seit gestern geschlossen. Am Donnerstag geht es im Modepark Röther weiter

Seit gestern Mittag, Punkt 12 Uhr, hat die Postbankfiliale in der Bahnhofstraße 6 in Villingen ausgedient. Damit endet nach 52 Jahren das Kapitel der Villinger „Hauptpost“, wie sie früher bezeichnet wurde, in der Bahnhofstraße. Die neue