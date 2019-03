von Rüdiger Fein

Beim verkaufsoffenen Sonntag stimmte in der Villinger Innenstadt bei bestem Frühlingswetter fast alles, lediglich die Großbaustelle in der Rietstraße wirkte als kleiner Störfaktor im Einkaufsvergnügen.

Der vierjährige Oskar dreht hier kräftig am Mühlstein, während Achim Lehmkuhl von der Keltengruppe Karuje alles über Getreideanbau und Ernte zur Keltenzeit erzählt. Bild: Rüdiger Fein

Das Franziskanermuseum hatte parallel zum Keltentag eingeladen. Während man im Innenhof des Museums bei offenem Lagerfeuer die Eisenzeit wieder zum Leben erweckte und sich über reges Interesse freute, herrschte in den Straßen der Fußgängerzone reges Treiben.

Die Straßen in der Innenstadt sind voll. Bild: Rüdiger Fein

Der Einzelhandel hatte einen sportlichen Nachmittag organisiert und bei einer Kinderolympiade versuchten die jüngsten Besucher, möglichst viele Punkte zu sammeln. Ganz Mutige konnten sogar beim Snake Tree-Team der evangelischen Jugend ausprobieren, bis zu welcher luftigen Höhe sie sich frei von Schwindel fühlen.

Jaques Mehlsack alias Olaf Jungmann spielt gemeinsam mit seinem Publikum spannende Märchen. Bild: Rüdiger Fein

Wem nicht so ganz nach Sport und Wettbewerb zumute war, der erfreute sich einfach am Straßentheater mit Jacques Mehlsack alias Olaf Jungmann oder begrüßte den 14 Monate alten Neufundländer "Fin", den der Malteser Hilfsdienst als Besuchshund einsetzt. Tore schießen an der Ballgeschwindigkeitsmessanlage des SÜDKURIER war ebenso angesagt wie gemütliches Eisessen und Flanieren in der Fußgängerzone.