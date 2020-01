Die Villinger Fasnet ist am Narrobrunnen an der Oberen Straße eröffnet worden.

Mit einem feierlichen Akt wurde am Abend des Dreikönigstages die Villinger Fasnet eingeläutet. Die Ratsherren der Zunft starteten unter der musikalischen Begleitung der Stadt- und Bürgerwehrmusik wie gewohnt am Villinger Riettor, um den Narro am