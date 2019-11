Die Wahlurnen haben geschlossen, die Sieger stehen fest und werden am 23. November bei der großen Sportparty in der Neuen Tonhalle präsentiert. Das teilt der Sportverband Villingen-Schwenningen mit. Doch bis zur eigentlichen Feier liege noch der „Mantel des Schweigens undurchdringbar über den Ergebnissen“, so der Verband. Am 23. November würden dann die Sportlerin, der Sportler, die Senior/Master und Mannschaften des Jahres bekannt gegeben.

1500 Stimmen abgegeben

In den vergangenen Wochen hätten die Mitglieder der Vereine und überhaupt die Menschen in der Doppelstadt einmal mehr fleißig für ihre Favoriten gestimmt. Insgesamt wurden wieder knapp 1500 Stimmen abgegeben, eine vergleichbar hohe Zahl wie in den vergangenen Jahren.

Preisgericht so groß wie nie

Auch die Jury habe sich vergangene Woche getroffen und ihr Votum abgegeben. Das Preisgericht sei so groß wie nie gewesen und habe ein breites Spektrum an Sportwissen abgedeckt. „Wir haben die Riege noch einmal ganz bewusst erweitert, um noch mehr Fachkompetenz präsentieren zu können“, wird Daniel Fleig, Vorsitzender des Sportverbandes, in der Pressemitteilung zitiert.

Intensiver Austausch

Und genau das habe diesen Abend geprägt: der intensive Austausch, um die Leistungen der Athleten zu bewerten. Insgesamt sieben Sportler, sechs Sportlerinnen, sechs Senior/Master und gleich zehn Mannschaften hätten auf den Listen gestanden.

Großartige Darbietungen

Dahinter stünden großartige Darbietungen, die nicht selten zu beachtlichen Erfolgen geführt hätten. „Einmal mehr beeindruckend, wie die Kandidaten Schule oder Beruf und den Sport unter einen Hut bringen“, würdigte Jurorin Beate Bea das Engagement. In der Tat seien kaum echte Profis dabei, umso mehr verdiene die eiserne Disziplin Bewunderung, denn ohne diese seien bis zu acht oder neun Trainingseinheiten pro Woche nicht zu stemmen.

Villingen-Schwenningen Jetzt Stimme abgeben: VS wählt seine Super-Sportler Das könnte Sie auch interessieren

„Erst recht ins Grübeln geraten“

Die Jury habe zunächst die Informationen gesammelt, wie eine Platzierung einzuschätzen sei, wie groß das Teilnehmerfeld oder die Konkurrenzsituation generell gewesen sei. Danach sei der Vergleich zwischen den einzelnen Kandidaten gefolgt, „um dann erst recht ins Grübeln zu geraten“.

Staunen über die Leistungen

„Es war super schwer, noch schwerer als im vergangenen Jahr“, so Daniel Fleig nach getaner Arbeit. Sogar ein ehemaliger Weltmeister habe über die Darbietungen der heimischen Sportlergarde gestaunt: „Das abgespulte Trainingspensum reicht bisweilen tatsächlich an den Profibereich heran“, habe Alexander Herr die Bereitschaft gelobt, möglichst viel aus sich herauszuholen. Dazu gehörten Trainingslager im Ausland oder beispielsweise der nächtliche Schlaf im Höhenzelt. Kein Wunder, schließlich seien einige Talente dabei, die als Ziel ganz eindeutig Olympia oder Weltmeisterschaften ausgäben.

Einspieler stellen Sportler vor

Hilfreich seien auch die Einspieler von Marcel Arena. Einmal mehr zeichne er für die Filme verantwortlich, mit denen die Athleten bei der Sportparty präsentiert würden. Die fertigen Filme habe er nicht dabei gehabt, aber er habe kurze Sequenzen gezeigt, auf denen die Kandidaten im Training oder während eines Wettkampfes zu sehen gewesen seien.

Villingen-Schwenningen Ein Riesenjubel für unsere besten Sportler Das könnte Sie auch interessieren

Bis an die Schmerzgrenze gegangen

„Bei den Aufnahmen gab der versierte Filmer übrigens alles, er ging im ureigenen Sinne bis an die Schmerzgrenze“, so die Veranstalter. Als geübter Skifahrer habe er mit der Kamera parallel zu einem nominierten Sportler den Berg hinunterfahren wollen, doch ein übler Hexenschuss habe dieses Vorhaben scheitern lassen. „Ich lag dann erst einmal flach in deren Haus“, habe er an diesem Abend – und wieder mit funktionierendem Rücken – lachen können.

Stimmen von Juroren, Bürgern und Vereinen vereint

„Jede der vier Kategorien wurde einzeln besprochen, und ebenso einzeln verteilten die Juroren ihre Stimme. Aus diesem Voting, den Stimmen der Vereine und der Wahl der Bürger Villingen-Schwenningens ergab sich dann die finale Rangliste“, schreiben die Veranstalter.

Interesse wohl noch größer als im vergangenen Jahr

In diesem Jahr scheine das Interesse, die Kür hautnah in der Neuen Tonhalle mitzuerleben, noch größer als in der Vergangenheit zu sein. Sehr zur Freude von Daniel Fleig und seinen Mitstreitern: „Die Halle ist schon jetzt fast ausverkauft.“