von SK

Der Baustart wurde am Montag zwischen der Stadt und der beauftragten Baufirma Schöppler aus Messkirch festgelegt. In der Kalenderwoche 37, zwischen dem 10. und 14. September, soll die Umgestaltung und Erneuerung der wichtigsten Einkaufstraße in der Villinger Fußgängerzone beginnen. Der ganaue Tag steht noch nicht fest. Die Stadt wird die Bürger bei einem weiterern Informationsabend am 23. August umfassend in Kenntnis setzen.

Die Straßensanierung mit der Erneuerung des Kopfsteinpflasters soll in Abschnitten erfolgen und bis Ende 2019, so der Zeitplan, abgeschlossen werden.

