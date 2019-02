In Villingen dreht sich ab Donnerstag alles um die Fasnet: Viele Firmen und Geschäfte haben geschlossen, die Narren fiebern der schönsten Zeit des Jahres entgegen und spätestens ab Montag liegt die ganze Stadt im glückseligen Fasnetsfieber – aber halt, nicht die ganze Stadt. Das ist fast wie bei Asterix und Obelix und dem kleinen gallischen Dorf, das erbittert Widerstand leistet gegen die Römer.

Das kleine gallische Dorf ist in dem Fall die Salzgrube, das neue Vorzeige-Gewerbegebiet der Doppelstadt. Hier zeichnet sich offensichtlich ein erbitterter Widerstand gegen alle fasnetlichen Aktivitäten in Villingen ab.

Eine große Firma – die Jenoptik – hat sich dort angesiedelt und offensichtlich hat es die Wirtschaftsförderungsgesellschaft völlig versäumt, die Firma, die ja ihren Stammsitz in Jena hat, also weit weg jeglichen Fasnetstrubels, in die Geheimnisse der Villinger Fasnet einzuweihen – eigentlich eine Grundvoraussetzung, um sich hier überhaupt ansiedeln zu dürfen. Sonst wäre die Firmenleitung wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, den offiziellen Spatenstich für ihr neues Werk in der Salzgrube ausgerechnet am Fasnetsmentig um 11 Uhr vorzunehmen.

Aber jetzt wissen wir ja Bescheid, wenn gewisse Stadtobere am Montag nicht im Städtle zu sehen sind: Sie leisten dann Aufklärungsarbeit in Sachen Fasnet – auch ein wichtiger Beitrag für das Brauchtum und so weiß Jenoptik dann Bescheid für die nächsten anstehenden Termine: Während der Fasnet ist Fasnet, und sonst nichts.