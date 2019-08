Alle haben es noch nicht mitbekommen, die sich auf das angekündigte Feuerwerk-Spektakel „Pyro Games“ am kommenden Samstag auf dem Schwenninger Messegelände gefreut haben. Der Veranstalter, die A&O Events GmbH aus Magdeburg, hat das angekündigte „Duell der Feuerwerker“, ein Wettkampf dreier Profi-Teams, bereits im Mai abgesagt. Und zwar relativ unauffällig über einen Facebook-Eintrag, der an nicht wenigen vorbeigegangen ist.

Kein Feuerwerk-Festival also am Wochenende. Hintergrund dieser Absage ist allerdings keineswegs die aktuell hochschießende Feinstaub-Debatte, mit der die Silvesterfeuerwerke in die Kritik geraten sind, sondern schlicht der Vogelschutz. Die Naturschutzbehörde des Landratsamtes hatte im Zuge des Genehmigungsverfahrens dieser Pyro-Spiele auf das ans Messegelände angrenzende europäische Naturschutzgebiet Schwenninger Moos hingewiesen und die Veranstalter gebeten, die Auswirkungen der Böllerei auf die dortigen schutzwürdigen Vogelarten per Gutachten prüfen zu lassen.

Damit wurde, salopp ausgedrückt, das Event behördlicherseits elegant erledigt. Die Veranstalter verzichteten sowohl auf das Gutachten wie auf das gesamte Feuerwerks-Duell und strichen die Veranstaltung ersatzlos. Die Raketen bleiben also am Boden, die Schwenninger Luft frei von Schwarzpulver-Feinstaub und die Feuerwerkfreunde mit langer Nase zu Hause.

Die Schwenninger Messegesellschaft als Gastgeber könnte jetzt neue Wege gehen: Die Dresdner Agentur hat schließlich auch noch eine Licht- und Lasershow im Programm, die etwas tierfreundlicher sein dürfte. Vielleicht eine Option für 2020?