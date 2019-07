von Autorenzeile

Die Delegierten aus allen sieben Kirchengemeinden, die Träger der Katholischen Sozialstation Villingen-Schwenningen sind, trafen sich jetzt zu ihrer Mitgliederversammlung. Geschäftsführer Hans-Peter Hable stellte den Geschäftsbericht für das Jahr 2018 vor. Die 150 Mitarbeiter erledigten über 203 000 Hausbesuche. Im Berichtszeitraum wurden über 1200 Mnschen betreut und beraten. 40 Einsatzfahrzeuge sind täglich zu den Patienten unterwegs. Insgesamt wurden über 327 000 Kilometer zurückgelegt – die Mitarbeiter der Katholischen Sozialstation sind damit rund acht Mal um die Welt gefahren.

Lob an Mitarbeiter

Der Gesamtumsatz lag mit über 4,21 Millionen Euro in etwa gleich auf mit dem Vorjahreswert. Die Personalkosten sind aufgrund von Tarifsteigerungen auf 3,69 Millionen Euro gestiegen. Aufgrund von Spenden und den Mitgliedsbeiträgen der Kirchengemeinden (ein Euro pro Katholik) konnte ein fast ausgeglichener Jahresabschluss erreicht werden. Ein großes Lob sprach der Geschäftsführer allen Mitarbeitern aus.

Sprung in eine neue Zeit

Pflegedienstleiterin Silke Sailer und ihre Stellvertreterin Claudia Morschl berichteten vom größten Projekt der vergangenen Zeit, der Einführung der mobilen Zeit- und Leistungserfassung. Die Digitalisierung macht auch vor der ambulanten Pflege nicht Halt. Alle Mitarbeiter wurden mit Tablets ausgestattet. Umfangreiche Investitionen in Hard- und Software waren notwendig. Genauso mussten die Mitarbeiter aus allen Arbeitsbereichen geschult werden. Die Digitalisierung habe die Abläufe in allen Bereichen verändert, mit dem Ziel, die Mitarbeiter etwas von der Bürokratie zu entlasten. Zudem dient das gewonnene Zahlenmaterial der Vorbereitung für die Preisverhandlungen mit den Pflegekassen, um damit langfristig wieder mehr Zeit für die Pflege zu erhalten. Der Krankenpflegeverein St. Elisabeth aus Brigachtal hat im November ein Fahrzeug gespendet. Im Dezember wurde noch ein weiteres Fahrzeug vom Sozialverein Dauchingen und dem Bürgerverein Dauchingen gespendet. „Hierfür ein großes Dankeschön“, so Herr Hans-Peter Hable.

Mehr Beratungsbedarf

Mit den nach der Reform der Pflegeversicherung eingeführten Pflegegraden ergebe sich ein deutlich erhöhter Beratungsbedarf. Hierfür wurde extra eine neue Mitarbeiterin angestellt, die ausschließlich Hausbesuche zur Beratung anbietet. Im September wurde vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) die Qualität überprüft. In allen vier Prüfgebieten (Pflegerische Leistungen, Behandlungspflege, Organisation und Kundenbefragung) sei die Note 1,0 erreicht worden, freute sich der Geschäftsführer. Die hohen Investitionen für die Fortbildungen hätten sich eindeutig ausbezahlt.

Frisch neuer Vorsitzender

Zudem standen Vorstandswahlen an. Die bisherigen Vorstandsmitglieder, Berthold Frisch, Pfarrer Michael Schuhmacher, Stephan Jacob, Helmut Lohrer und Bernhard Sieber stellten sich zur Wiederwahl und wurden einstimmig wieder gewählt. Neuer Vorsitzender ist Berthold Frisch und Vize-Vorsitzender ist Pfarrer Michael Schuhmacher. Neu gewählt wurde Christian Müller-Heidt, Hans-Peter Hable und Michael Stöffelmaier gehören laut Satzung dem Vorstand an.

Abschied von Kurt Müller

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde der langjährige Vorsitzende Kurt Müller, Dekan im Ruhestand. Dekan Josef Fischer und Berthold Frisch würdigten mit großem Respekt die Leistung von Kurt Müller. Müller war schon bei der Gründung der Sozialstation im Jahre 1975 als Vertreter der Kirchengemeinde in der Gründungsversammlung zugegen. 1987 wurde Müller in den Vorstand und ab dem Jahr 2011 zum Vorsitzenden gewählt. In dieser Zeit hat sich die Katholische Sozialstation aus kleinsten Anfängen heraus zur heutigen Größe entwickelt und ist einer der größten ambulanten Pflegedienste in der Erzdiözese Freiburg.