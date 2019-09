von Irmgard Rösch

Ein fröhliches Gemeindefest feierte die Pfarrei St. Bruder Klaus übers Wochenende mit zahlreichen Gästen. Bereits zu Beginn am Samstagabend begeisterte Günter Fortmeier, Gewinner des Kleinkunstpreises in Baden-Württemberg 2016, mit seinem komödiantischen Talent und seinen Fähigkeiten als Puppenspieler, Bauchredner und Schattenspieler. Das Publikum spendete reichlich Beifall.

Verehrter Heiliger

Am Sonntag beim Festgottesdienst um 10.30 Uhr verband Dekan Josef Fischer in seiner Predigt das Jahresthema: „Staunen-Bewahren-Handeln“ mit dem ungewöhnlichen Lebensweg des Kirchenpatrons St. Bruder Klaus. Als Familienvater folgte dieser nach hartem inneren Kampf und letztlich auch mit dem Einverständnis seiner Frau dem Ruf Gottes und entwickelte sich in der Einsamkeit zu einem allseits verehrten Heiligen. Sein Lebensweg, der auf den beiden Fahnen der Pfarrei dargestellt ist, wurde von drei Gemeindemitgliedern eingehend erläutert.

Neue Ministranten

Verabschiedet wurden nach zehnjähriger Dienstzeit die drei Oberministranten Erik Broghammer, Felix Mati und Stephanie Wybranitz. In ihrer aktiven Zeit hatten sie Ministrantenproben, Gruppenstunden und Sommerlager organisert, wie Uschi Warrle in ihren Dankesworten hervorhob. Weitere Ministranten erhielten Ehrenurkunden für treue Dienste. Drei neue Ministrantinnen konnten in ihr neues Amt eingeführt werden. Aus dem Gemeindeteam verabschiedet wurden Elisabeth von Wutenau-Reiser und Heiko Manz. Als neue Kommunionhelfer haben sich vier neue Erwachsene vorgestellt.

Viel geboten für Kinder

Nach dem gemeinsamen Mittagesse im voll besetzten Saal wurden die weiteren Aktivitäten im Laufe des Nachmittags vorgestellt. Dazu gehörte die Einladung zum „Tag der offenen Tür“ im Kindergarten, die reich bestückte Tombola und ein Lichtbildervortrag über eine Jordanien-Reise von Erhard Gwosch. Die Kinder vergnügten sich bei gutem Wetter auf der Hüpfburg, bei verschiedenen Spielen und beim Kinderschminken. Reichlich bestückt war auch der Kinder-Flohmarkt von Kindern für Kinder. Bei der Besteigung des Kirchturms bildeten sich Warteschlangen und auch die Kirchenführungen kamen bei den Besuchern ebenfalls sehr gut an.