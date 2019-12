Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel von 1752, die erste im neuen Jahr, wird von Marius Mack aus Villingen gespielt werden. Das halbstündige Konzert findet am Samstag, 11. Januar, wie gewohnt von 11 bis 11.30 Uhr in der Benediktinerkirche statt. Zur Aufführung werden Werke von Francois Couperin, Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und Johann Ludwig Krebs kommen.

Villingen-Schwenningen Orgelmusik zur Marktzeit feiert 200. Konzert Das könnte Sie auch interessieren

Marius Mack, geboren 1989, studierte Schul- und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in Freiburg sowie Chorleitung an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen. Zu seinen prägenden Lehrern zählten Martin Schmeding (Orgel), Michael Alber, Manfred Schreier und Steffen Schreyer (Dirigieren). Weitere Impulse erhielt er in Meisterkursen mit Nicol Matt, Dan-Olof Stenlund (Chorleitung), Jean-Claude Zehnder, Zsigmond Szathmáry und Helga Schauerte-Maubouet. Eine rege Konzerttätigkeit führte Marius Mack zu bedeutenden Konzertorten in ganz Europa. Hier musizierte er mit renommierten Künstlern wie beispielsweise Dan-Olof Stenlund, Thomas Hengelbrock und Ensembles wie dem Windsbacher Knabenchor, der Philharmonie Baden-Baden, der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und dem Chamber Choir of Europe.

Zahlreiche Preise gewonnen

Marius Mack ist Preisträger zahlreicher international renommierter Orgelwettbewerbe. Unter anderem war er im Jahr 2010 Sieger des 2. Internationalen Orgelwettbewerbs „Daniel-Herz“ in Brixen und gewann 2014 den 19. Internationalen Orgelwettbewerb um den „Bachpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden„. Weiter wurde er mit Stipendien des Deutschlandstipendiums und der Helene-Rosenberg-Stiftung in Freiburg gefördert. Seit September 2016 ist Marius Mack Bezirkskantor im Evangelischen Kirchenbezirk Villingen und Kantor der Kirchengemeinde Villingen. Darüber hinaus unterrichtet er seit 2018 im Rahmen eines Lehrauftrages Chorleitung für Schul- und Kirchenmusiker an der Hochschule für Musik Freiburg.

Seit 18 Jahren sehr beliebt

Die monatliche Orgelmusik zur Marktzeit erfreut sich in ihrem nun schon 18. Jahr ungeschmälert großer Beliebtheit in der gesamten Region, nicht zuletzt auch aufgrund des herrlichen Klanges der im Jahre 2002 fertig gestellten Rekonstruktion der Villinger Silbermann-Orgel von 1752, die die vielen Zuhörer immer wieder begeistert.

Alle Musikfreunde sind zu dem halbstündigen Konzert am Samstag, 11. Januar, um 11 Uhr wieder herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.