von Jörg-Dieter Klatt

Was begeistert viele Kinder mehr, als wenn sie einmal ein so großes Instrument wie die Posaune selbst kennenlernen und ausprobieren dürfen? Musik ist und bleibt ein Elixier, das uns in allen Lebenslagen begleitet. Damit das auch so bleibt, betreibt seit die Musikkapelle Tannheim seit nunmehr drei Jahren eine Art der Mitgliederwerbung, bei der es nur Gewinner geben kann. 15 Musiker gestalten einen vom Schulleitungsteam mit Janine Wehrle, Jana Schnaufer und Verena Kreidemeier perfekt vorbereiteten Vormittag, bei dem die Grundschüler an sechs Stationen die unterschiedlichsten Instrumente erleben und ausprobieren können.

Gespannt lauschen die Grundschüler der Kostprobe von Thomas Schrenk an Schlagzeug.

Große Vielfalt: Ob die klassische Trompete, die gewaltige Tuba oder die filigrane Flöte, ob die laute Trommel oder das klingende Becken, alle Instrumente können ausgiebig getestet werden. Wer die Kinder beobachtet, spürt sofort, dass die Verantwortlichen der Musikkapelle hier den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Gibt die Flöte nur dann einen Ton von sich, wenn man das Mundstück wie über eine Flaschenöffnung anbläst, so muss man bei der riesigen Tuba schon die Lippen ordentlich zusammenpressen, um mit einem kräftigen Luftstoß den Schalltrichter zum Erklingen bringen.

Julian entlockt der Trompete erste Töne. Bernd Steiner zeigt ihm wie es geht.

Vorbild: Einige der Kinder beherrschen schon ein Instrument und können ihren Klassenkameraden schon richtig gute Tonfolgen oder kleine Lieder vorspielen. Das weckt natürlich die Neugier der übrigen Schüler, regt zum Ausprobieren an und macht Lust auf Musik. Musizieren steckt an und macht einfach nur Spaß. So strahlt Felix am Saxophon, nachdem er erstmals das Vibrieren des Blättchens verspürt und feststellt, dass diesem glänzenden Instrument ein schöner Ton entweicht. Bis zum perfekten Spiel bedarf es allerdings noch einiger Übungsstunden – aber wie lautet doch das berühmte Sprichwort: "Übung macht den Meister".

Lena Blessing und Bernd Steiner zeigen den Kids, wie man der Trompete einen Ton entlocken kann.

Das Schulteam bringt sich mit einer kindgerechten Organisation in diesen Aktionstag ein und zeigt sichtliche Freude, wenn die Erstklässler mit einem Strahlen in den Augen vom ersten Instrumentenspiel berichten. Alle Grundschüler wurden zunächst in gleichgroße Gruppen eingeteilt und wechselten nach dem deutlichen Glockenzeichen von Jana Schnaufer jeweils zu nächsten Station. Damit die Schüler nicht nur die Instrumente in die Hand nehmen und ausprobieren, hat die Musikkapelle ein kleines Merkheft vorbereitet, das an jeder Station mit dem erworbenen Detailwissen gefüllt werden kann. Da werden flugs auch gleich die persönlichen Vorlieben für das eine oder andere Instrument sichtbar. Jedes Kind kann auch zu Hause nochmals nachschlagen, wie die Fachbegriffe korrekt lauten und zu welchem Instrument es sich eher hingezogen fühlt. Interessant ist an dieser Stelle die geschlechterspezifische Rollenverteilung. Tendieren die Jungs eher zu den Perkussionsinstrumenten wie Trommeln und Becken oder den Trompeten, erhellt sich die Miene der Mädchen bei der zarten Querflöte oder bei den Klarinetten. Zufriedenheit auf allen Seiten: "Wir sind sehr zufrieden mit dieser Aktion, brachte sie doch schon einige Jungspieler zur Musikkapelle", so Josef Wangler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Nachwuchsarbeit liegt dem Verein so sehr am Herzen, dass einige der Musiker sogar extra Urlaub für diese Aktion genommen haben. Auch soll diese in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Waren im ersten Jahr noch deutliche Berührungsängste seitens der Kinder zu spüren, freuen sich die Älteren nun schon immer auf diesen Aktionstag. Schließlich wissen sie nun, dass es gewaltigen Spaß macht, am Schlagzeug mal so richtig laut sein zu dürfen.