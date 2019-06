Die Musikakademie VS leistet einen wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung des Villinger Kurgartens. Von Beginn an hat Akademieleiter Gerhard Wolf die Bemühungen des Freundeskreises Kurgarten unterstützt, dieses Kleinod an der Brigach wieder verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken.

Auftritte am Sonntag

Nach dem großen Familienfest im Mai hat die Musikakademie in Kooperation mit dem Freundeskreis weitere Konzerte geplant. Am Sonntag, 30. Juni, stehen mit Frank Neu und Stephan D. Weisser zwei Dozenten der Akademie auf der Bühne, die unter dem Motto „Saitenspiele“ und „Klangwelten“ die Vielseitigkeit ihrer Instrumente Gitarre und Schlagzeug präsentieren.

Weitere Termine

Am 6. Juli findet der Kunsthandwerkermarkt im Kurgarten statt; hier setzt das Jazzensemble der Musikakademie klangliche Akzente. Die Musiker treten um 12.30 Uhr in der Konzertmuschel auf. Am 21. Juli lädt die Musikakademie zum Sommerkonzert mit Gästen ein. Am 15. September heißt es „Bella Italia“, wenn Joachim Ulbrich (Violine) und Stephan D. Weisser (Gitarre) gemeinsam konzertieren.

Alle Konzerte finden bei jedem Wetter in der Konzertmuschel statt und beginnen um 11 Uhr. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, über Spenden würden sich die Organisatoren und Musiker freuen.