von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit können der ehemalige Bezirkskantor, Kirchenmusikdirektor Bernd Boie, und seine Frau Irma in dieser Woche feiern. Über die evangelische Kirchenmusik, Chorarbeit und Konzerte haben viele Menschen im evangelischen Kirchenbezirk Villingen die Arbeit der Boies miterlebt und vielfach auch persönlich daran teilgenommen. In einem Gespräch in der umgrünten Ruhestandswohnung an der St. Martin Straße in Brigachtal-Kirchdorf ließen die Boies ihre frühen Jahre in Norddeutschland und ihr Wirken in der Kirchengemeinde und im Kirchenbezirk Villingen Revue passieren.

Bewegter Lebensweg

Irma Boie ist als jüngste von vier Schwestern auf einem Hof im Kreis Storman aufgewachsen. Die Mutter starb früh. Auf der Realschule in Bad Oldesloe entdeckte sie das Singen und bekam später Klavierunterricht, die Grundlage zum späteren Musikstudium in Hannover. Bernd Boies bewegter Lebensweg begann 1932 in einer Offiziersfamilie in Deutsch Eilau und führte mit zwei älteren Geschwistern über Leipzig, Krummau im Böhmerwald und Budweiss in der Tschechoslowakei 1945 nach Lüneburg, wo die Familie beim Großvater, der an der Johanneskirche Superintendent war, in den Wirren des Kriegsendes Unterkunft fand.

Klavierunterricht mit sieben Jahren

Mit sieben Jahren bekam Bernd Boie Klavierunterricht, beim Orgelstimmen in der Lüneburger Johanneskirche hielt er die Tasten und trainierte offensichtlich das exakte Hören. Orgelunterricht und der Musikunterricht am Johanneum, der Schule an der Johanneskirche, wo er sein Abitur machte, stellten die Weichen für das Musikstudium und den späteren Beruf. Kennen lernten sich die beiden Studierenden an der Musikhochschule Hannover. Mit dem Abschluss als A-Musiker 1958 nahm Bernd Boie seine erste Stelle als Kantor an der Kreuzkirche in Wolfsburg an. 1959 ließ er sich von der Badischen Landeskirche anwerben und übernahm die Kantorenstelle in Hornberg.

1976 die Gründung des Dekanats Villingen

Die ganz große Aufgabe begann 1976 mit der Gründung des Dekanats Villingen. Der damalige Kirchenälteste Dieter Fürst und Wolfgang Berweck, ehrenamtlich in der Kirchenmusik engagiert, konnten Bernd Boie für das neue Bezirkskantorat und die Kantorenstelle an der Johannes- und Markus-Pfarrei gewinnen. Systematisch baute Boie hier Kirchenchöre, die Kantorei und den Motettenchor auf, gab Orgelunterricht und Orgelkonzerte. In den gut 20 Jahren seines Wirkens in Villingen entstanden die Villinger Orgeltage und die Sommerlichen Orgelmusiken. „In der guten Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchenmusik und dem städtischen Kulturamt ist der kulturelle Sektor in Villingen-Schwenningen in dieser Zeit stark gewachsen“, so Boie rückblickend. Viele Konzertbesucher erinnern sich noch an herausragende Veranstaltungen wie das „War Requiem“ oder die H-Moll-Messe mit Ludwig Güttler.

Familie freut sich über vier Kinder

Irma Boie hat während dieser Jahre die drei Töchter und den Sohn groß gezogen und im Hintergrund die Arbeit ihres Mannes auch ganz praktisch unterstützt, bei Registrieren an der Orgel, als Klavierlehrerin, mit Orgeldiensten im Kirchenbezirk und in den Chören. Darüber hinaus wollte die C-Musikerin aber auch noch an „dem anderen Leben“ teilnehmen. Und so engagierte sie sich in der Nachbarschaftshilfe, im Besuchsdienst und über acht Jahre beim Mittagessen in Gemeinschaft (MiG) in der Matthäus-Pfarrei, wo die Boies seit 2009 ihren Alterssitz haben.