Die Neue Tonhalle glich am Sonntag einem großen Gesundheitszentrum. Das Gesundheitsnetzwerk Schwarzwald-Baar lud zum Forum „Gesund und Vital“. Im Mittelpunkt stand die Volkskrankheit Diabetes. Die gewonnenen Erkenntnisse des Aktionstags sind alles andere als zuckersüß.

Ein kleiner Pieks, der in wenigen Augenblicken Aufschluss über den Blutzuckerspiegel gibt. Ulrike Zeeb aus St. Georgen nimmt das Angebot am Stand des Schwarzwald-Baar-Klinikums gerne an. | Bild: Sprich, Roland

Als „einzigartigen Querschnitt über die Gesundheitsangebote im Schwarzwald-Baar-Kreis“ bezeichnete der Erste Landesbeamte Joachim Gwinner den Aktionstag des Gesundheitsnetzwerks Schwarzwald-Baar. Fritz Link, Bürgermeister der Gemeinde Königsfeld und Vorsitzender des Gesundheitsnetzwerks, bezeichnete das Angebot als „Schaufenster der Gesundheitsbranche in unserer Region.“ Die Veranstaltungsreihe, die es in unterschiedlichen Variationen seit zehn Jahren gibt, sei ein wesentlicher Baustein in dem Ansinnen, „den Schwarzwald-Baar-Kreis als attraktiven Gesundheits- und Erholungsstandort bekannt zu machen.“ Der Hauptaugenmerk des Aktionstages lag auf der häufig unterschätzten Krankheit Diabetes. Dazu referierten verschiedene Mediziner. Im Eröffnungsvortrag verdeutlichte Professor Stephan Jacob, Internist und Ernährungsmediziner, anschaulich, weshalb Diabetes eine gefährliche Krankheit ist. „Anfangs macht Diabetes keine Beschwerden.“

Das Gesundheitsnetzwerk Schwarzwald-Baar präsentierte sich beim Gesund- und Vital-Forum in der Neuen Tonhalle. | Bild: Sprich, Roland

Dennoch darf die Krankheit nicht unterschätzt werden. „Diabetes erhöht sämtliche Krebsformen mit Ausnahme des Prostatakrebs um das bis zu Dreifache.“ Eine Umstellung des persönlichen Lebensstils, womit eine bewusste Ernährung, mehr Bewegung und Rauchverzicht einhergehen, können das Risiko einer Diabeteserkrankung senken. Jacob formulierte es etwas hemdsärmeliger: „Mit dem Ranzen kommen die Risikofaktoren.“

Professor Stephan Jacob hält den Einführungsvortrag zum Thema Diabetes. „Mit dem Ranzen steigen die Risikofaktoren“, bringt er auf den Punkt. | Bild: Sprich, Roland

Parallel zu den Vorträgen konnten die Besucher an den Ständen des Gesundheitsnetzwerks verschiedene Gesundheits-Checks machen. Blutzuckertest, Blutdruckmessung, Gedächtnis- und Reaktionstest, Gleichgewichtsübungen und Überprüfung der Beweglichkeit der Halswirbelsäule waren nur einige der Stationen. Unter anderem wurde Besuchern verdeutlicht, wie viel Stück Würfelzucker beispielsweise in einem Schokoriegel, Nuss-Nougat-Creme, Limonade oder Gummibärchen stecken.

„Würde man den Menschen vorschlagen, sie sollen diese Menge an Würfelzucker essen, würden sie ungläubig den Kopf schütteln“, sagte Philipp Geisberger, Regional-Geschäftsführer der Barmer, die den Test anbot.

Blutdruck und -Fett können beim Aktionstag des Gesundheitsnetzwerks kostenlos getestet werden. Clauia Eisele von der Kassenärztlichen Vereinigung misst den Blutdruck bei Astrid Gißler aus Donaueschingen. Bilder: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Das Gesundheitsnetzwerk bot beim Gesundheitsforum Gesund und vital auch Informationen über weitere Angebote. So gab es Informationen zur RheumaLiga Schwarzwald-Baar, zu Krebserkrankungen und wie Männer mit einer egelmäßigen Untersuchung des PSA-Werts der Prostata das mögliche Risiko von Prostatakrebs frühzeitig erkennen können.