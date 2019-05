von Alexander Hämmerling

Der Mangel an ehrenamtlichem Führungspersonal für die Vereinslandschaft ist allgegenwärtig. Entgegen diesem Trend gelang es dem Schwenninger Heimatverein, einen wichtigen Posten wieder zu besetzen. Nach zögerlichem Nachdenken erklärte sich Hans-Martin Weber, ehemals Vorsitzender der Trachtengruppe, bereit, sich der Wahl zum Vize-Vorsitzenden des Heimatvereins zu stellen. Einstimmig fiel das Votums aus. Bereits in den Hauptversammlungen 2017 und 2018 hatte der bisherige Amtsinhaber Siegfried Heinzmann nachdrücklich betont, das Amt des Stellvertreters nach 15 Jahren niederlegen zu wollen. „Ein Jahr hätte ich noch gemacht und dann die Stelle unabhängig von der Nachfolgersuche abgegeben“, freute sich Heinzmann über die Wahl von Weber.

Suche per Anzeige

Auch der seit 2017 als Kassierer amtierende und mit vielerlei verantwortlichen Aufgaben im Vereinsleben betraute Willy Kuderer trat bei den Wahlen nicht mehr an. Per Anzeige hatte sich der Heimatverein in jüngster Vergangenheit um eine Nachfolge bemüht und war fündig geworden. Die seit 1998 an der Schwenninger Dualen Hochschule als Bibliothekarin tätige Sabine Schiedermeier ließ sich zur neuen Kassiererin wählen.

„Chronisch überaltert“

Die Neubesetzungen sind ein wichtiges Zeichen für den sich mit vielerlei Aktivitäten um die Historie des Stadtbezirks Schwenningen bemühenden Vereins, denn die Mitgliederzahlen inklusive Trachtengruppe sind im vergangenen Jahr erneut von 536 auf 516 gefallen. Laut der Schriftführerin Ingeborg Kottmann sind die Verluste allesamt auf Sterbefälle zurückzuführen. „Der Verein ist chronisch überaltert“, so die Vorsitzende Annemarie Conradt-Mach.

Verein macht sein „Testament“

In den Diskussionen wurde beschlossen, ein Konzept zu erarbeiten, um auch Menschen ab Mitte 30 für eine Mitgliedschaft zu begeistern. Nichtsdestotrotz fasste der Vorstand ins Auge, bei der kommenden Hauptversammlung eine Satzungsänderung vorzulegen, wonach bei einer Vereinsauflösung das Vereinsvermögen nicht der Stadt Villingen-Schwenningen, sondern zweckgebunden im Sinne des Heimatvereins einem Verein oder Projekt, etwa dem Uhrenindustriemuseum oder dem Bürk-Areal, zufallen würde.