von Hans-Jürgen Götz und Norbert Trippl

Der 80. Geburtstag von Erwin Teufel wird in Villingen nachgefeiert: CDU-Spitzenpolitiker, die Familie Erwin Teufels und politische Weggefährten lassen den Jubilar hochleben.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Christdemokraten des Landes Baden-Württemberg ließen am Samstag in Villingen Erwin Teufel hochleben. Mit einem Gottesdienst im Münster, einem Symposium in der Tonhalle und einem großen Zapfenstreich wurden seine Verdienste als Ministerpräsident gewürdigt.

Bild: Hans-Juergen Goetz

CDU-Prominente scharen sich um Erwin Teufel: Von links: Der Bundestagsabgeordnete und Stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU, Thorsten Frei, Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration Annette Widmann-Mauz, die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab, der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Thomas Strobl, vorne in der Mitte das Ehepaar Teufel. Im Bild von rechts: Schwester Lintrud Funk, langjährige Generaloberin des Klosters Untermarchtal, die langjährige Kultusministerin Annette Schavan, von rechts in der zweiten Reihe: Der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel und VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Mit einer Kutsche wurden Erwin Teufel und Gattin vom Münster zur Tonhalle gefahren. Dem 1-PS-Gespann voraus fuhren zwei Limousinen des Bundeskriminalamts. Bei Erwin Teufel saß auch Annegret Kramp-Karrenbauer im Gespann.

Bild: Trippl, Norbert

Im voll besetzten Villinger Münster gab es ab 17 Uhr eine eindrucksvolle Eucharistiefeier. Andreas Schwab und Annegret Kramp-Karrenbauern sowie Innenminister Thomas Strobl (rechts) erlebten eine eindrucksvolle Ansprache von Generalvikar Clemens Stroppel.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Erwin Teufel dankt Thomas Strobl für dessen würdigende Ansprache in der Neuen Tonhalle.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Annegret Kramp Karrenbauer sagte auf der Bühne zu Erwin Teufel wörtlich: „Ihre Kindheitserinnerungen haben mich sehr berührt.“ Teufel hatte sich zum deutschen Einmarsch in Polen geäußert und formuliert: „Ich konnte es nicht verhindern – aber ich wollte dafür später immer sorgen, dass sich so etwas nicht wiederholt.“

Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Neue Tonhalle war nicht voll besetzt, rund 100 Plätze blieben frei. Viele Bürger hatten im Vorfeld vergeblich angefragt, ob ein Dabeisein möglich wäre.

Bild: Hans-Juergen Goetz

VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth gefällt ein Spruch von Schwester Lintrud Funk. Sie hatte aus einem Brief über Erwin Teufel zitiert: „So einen sympathischen Menschen muss man einfach gerne haben.“ Die Festgäste erhoben sich dabei zum minutenlangen Applaus. Erwin Teufel lächelte gelöst in die Menge. Rechts im Bild: Annette Widmann Mauz.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Mit einem großen Zapfenstreich ging der Festtag ab 21 Uhr zu Ende. Die Villinger Stadt- und Bürgerwehrmusik, der Landesverband der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen und der Landesverband der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg-Hohenzollern zelebrierten das Ritual zwischen Tonhalle und Kino.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Der große Zapfenstreich lockte rund 200 Bürger an die Tonhalle. Es waren zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz, die Bertholdstraße war für den Straßenverkehr gesperrt.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Mit Pauken und Trompeten: Erwin Teufel wird 80 und die CDU Baden-Württemberg feiert mit Pomp in Villingen.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Stadtmusikdirektor Markus Färber dirigiert Villingens Musiker zu Ehren von Erwin Teufel.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Einmarsch der Uniformträger zum Zapfenstreich mit Trommelschlag und Fackelschein.

Bild: Hans-Juergen Goetz

So gehört sich das: Annegret Kramp-Karrenbauer bedankt sich vor der Tonhalle bei den vielen Einsatzkräften. Polizei, Feuerwehr, und die Stadtverwaltung hatten für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.